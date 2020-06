Der ebenfalls brandneue Trinity Uranus R ist zwar günstig, dafür aber lediglich mit einem kleinen Akku (2,9 kWh) ausgestattet. Erst mit dem zweiten Akku wird die Reichweite alltagstauglich (92 km), im Reichweitentest kommt er mit knappem Vorsprung sogar am weitesten. Den günstigen Grundpreis merkt man dem Trinity an einigen Stellen jedoch an: Der LED-Scheinwerfer hat die schwächste Ausleuchtung, die Ladezeiten sind die längsten und dem unterdämpften Fahrwerk fehlt die Feinabstimmung. Für großgewachsene Fahrer ist zudem das Platzangebot zu klein. Im Gegenzug gefällt der E-Roller im Vespa-Look mit einem geringen Fahrzeuggewicht, hoher Zuladung und dem niedrigsten Stromverbrauch.