FAQ Coronavirus-Reiseinfos

In Österreich bestehen kostenlose Testmöglichkeiten in den Teststraßen der Bundesländer und Gemeinden sowie in Apotheken. Mehr Infos und Links zu den entsprechenden Bundesländern gibt es im Artikel “Corona-Testmöglichkeiten in Österreich”. Mehr Infos

Empfehlung der ÖAMTC Touristik: Bewahren Sie das Testergebnis nach der Einreise nach Österreich gut auf, da es bei einer etwaigen Kontrolle vorzuweisen ist. Ein aktives Vorlegen bei der Behörde ist nicht notwendig.