Coronavirus - Übersicht:

Deutschland hat die Grenzen zu Österreich, zur Schweiz, zu Frankreich, Dänemark und auch Luxemburg am Montag (16. März) 8.00 Uhr früh geschlossen.

Auch der Transit über das Große Deutsche Ecke und das Kleine Deutsche Eck ist nicht mehr möglich.

Ausnahmen gibt es für den Warenverkehr sowie Berufspendler, andere Reisende werden an der Grenze aufgehalten und dürfen nicht einreisen.

Zwischen Tirol und Deutschland wurde bereits am Sonntag (15. März) der Bus- und Bahnverkehr eingestellt.

Die Regionalzüge enden in Mittenwald, zwischen Innsbruck und Scharnitz bleibt so die Verbindung aufrecht. Die Züge aus Garmisch-Partenkirchen in Richtung Reutte enden in Griesen, hier gibt es somit ebenfalls keine direkte Verbindung nach Deutschland. Die Züge aus Kempten in Richtung Reutte enden in Pfronten-Steinach. Zwischen Vils und Ehrwald und Reutte und Innsbruck wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Der Verkehrsverbund Tirol informiert laufend über Änderungen im Angebot.

Die Bayerische Oberlandbahn hat den Zugverkehr nach Österreich am 16. März eingestellt. Züge des Meridian nach Salzburg enden demnach vorzeitig in Freilassing, jene nach Kufstein enden in Kiefersfelden.