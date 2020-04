Coronavirus - Reiseinfos:

Grundsätzlich haben Pauschalreisende unabhängig von einer Reisewarnung des Außenministeriums das Recht, die Reise kostenfrei zu stornieren, wenn am Urlaubsort plötzlich Umstände auftreten, mit denen man nicht rechnen konnte, die sich nicht vermeiden ließen und welche die Durchführung der Reise oder die Beförderung an das Reiseziel erheblich beeinträchtigen. Es besteht allerdings kein Anspruch auf eine zusätzliche Entschädigung.

Das heißt, eine Reisewarnung des Außenministeriums – wie sie derzeit für viele Länder vorliegt, berechtigt jedenfalls zum kostenlosen Rücktritt vom Reisevertrag. Aber auch ohne diese Reiswarnung ist derzeit die Reise in die meisten Destinationen (auch im Inland) erheblich beeinträchtigt. Es besteht eine drastische Gesundheitsgefahr, nämlich am Virus zu erkranken (diese Gefahr ist für bestimmte Personengruppen sogar besonders immanent) bzw dass jemand im Reiseumfeld am Virus erkrankt und man daher unter Quarantäne gestellt wird. Aber auch darüber hinaus gibt es massive Einschränkungen im öffentlichen Leben und zahlreicher Touristenattraktionen (geschlossene Theater, Museen, Restaurants, Geschäfte…sowie Ausgangsbeschränkungen). Darüber hinaus rät das österreichische Außenministerium von nicht absolut dringenden Reisen ab.

Laut der Rechtsprechung des EuGH und des OGH der letzten Jahre (und freilich immer von anderen Storno-Gründen wie zB örtlich oder zeitlich begrenzten Naturkatastrophen, Terroranschlägen ausgehend) ist ein kostenloses Storno einer Pauschalreise nur dann möglich, wenn der Urlaubsantritt und die Gefahrensituation zeitlich eng beieinander liegen. Liegt das Reiseziel nicht in der direkt betroffenen Krisenregion oder geht der Urlaub erst in einigen Wochen los, heißt es noch zuwarten und die Entwicklung beobachten.

Auch wenn freilich die Gerichte erst in Zukunft zu den besonderen Umständen rund um die Corona-Pandemie Klarheit geben können, geht der ÖAMTC davon aus, dass Reisen, die in den nächsten 2 Wochen starten, bereits jetzt kostenfrei storniert werden können, da mit einer Entspannung der Situation nicht so bald zu rechnen ist.

Auf ein kostenloses Storno von Pauschalreisen, deren Beginn in mehr als 2 Wochen entfernt liegen, besteht daher zurzeit noch kein Rechtsanspruch. Wer aber auf Nummer sicher gehen und nicht weiter zuwarten will, sollte mit dem Reiseveranstalter oder Reisebüro Kontakt aufnehmen und die Möglichkeit einer Umbuchung auf eine spätere Reise, die Ausstellung eines Gutscheins (der evtl bei Nichteinlösen in Bargeld umgewandelt werden kann) oder eben den vorzeitigen kostenfreien Rücktritt besprechen.

Individualreisende haben generell kein Recht auf kostenfreies Storno – außer das Hotel liegt in einem Sperrgebiet und ist nicht erreichbar. Ist das Hotel allerdings erreichbar, aber man möchte nicht anreisen, bleibt der Individualreisende auf den Stornokosten sitzen.