Seit Dienstag, 10. März gilt für ganz Italien eine Reisewarnung. Das Außenministerium ruft alle Reisende, die sich aktuell in Italien befinden, dazu auf, nach Österreich zurückzukehren. Bei einer Rückkehr nach Österreich kann es an den Grenzen zu Gesundheitskontrollen kommen.

Einreise aus Italien

Personen, die aus Italien nach Österreich einreisen wollen, müssen ein ärztliches Zeugnis vorweisen, das nicht älter als vier Tage ist und bestätigt, dass sie negativ auf den Corona-Virus getestet wurden.

Kann kein Gesundheitszeugnis vorgewiesen werden, dürfen österreichische Staatsbürger oder Personen, die einen Haupt- oder Nebenwohnsitz in Österreich haben, dann einreisen, wenn sie sich sofort in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Personen in Österreich, die Symptome aufweisen, sind verpflichtet, sich unter der Telefonnummer 1450 zu melden.

Die Durchreise ist (auch ohne Gesundheitszeugnis) dann möglich, wenn Österreich ohne Zwischenstopp wieder verlassen wird. So kann beispielsweise ein deutscher Staatsbürger ohne Gesundheitszeugnis durch Österreich durchfahren, wenn er Österreich ohne Zwischenstopp wieder verlässt.

Nähere Informationen zum Gesundheitsattest sowie Vorlagen zum Download in deutscher, englischer und italienischer Sprache findet man unter www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Rechtliches.html.

Aktuelle Lage in Italien

Am Montag, 9. März, hat die italienische Regierung ganz Italien per Dekret zur Sperrzone erklärt und drastische Maßnahmen zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit ergriffen. Die Maßnahmen sind seit Dienstag, 10. März, in Kraft und gelten vorerst bis 3. April. Sie sehen vor, dass innerhalb des Landes Reisen nur aus nachgewiesenen dringenden beruflichen oder familiären Gründen sowie in gesundheitlichen Notfällen erlaubt sind. Wer sich nicht daran hält, wird strafrechtlich verfolgt.

Bereits am Sonntag, 8. März, wurden die gesamte Lombardei sowie 14 norditalienische Provinzen zu Sperrzonen erklärt.