Corona - Reiseinfos:

Grundsätzlich ist eine Erkrankung am Coronavirus kein Ausschlussgrund für den Schutzbrief. Auf Grund bestehender Meldepflichten und Regelungen rund um die Erkrankung bzw. auch schon rund um Verdachtsfälle kann der ÖAMTC Entscheidungen bezüglich der Leistungserbringung allerdings nicht ohne Abstimmung mit den zuständigen Behörden in Österreich und im Schutzbrief-Geltungsbereich treffen.

Einfach gesagt: Wir helfen bei einem COVID-19 Verdachts- oder Krankheitsfall bzw. in einem Gebiet, in dem das Coronavirus auftritt nach Möglichkeit und in Abstimmung mit den Behörden unter Berücksichtigung der herrschenden Rahmenbedingungen und Verpflichtungen.

Gibt es also besondere Regelungen für den Umgang mit Coronavirus Erkrankungen oder Verdachtsfällen – beispielsweise Quarantäne-Regelungen, so muss der ÖAMTC seine Leistung danach richten. Es gilt auch hier: Bei Abreise in ein Land oder Gebiet mit bestehender Reisewarnung der Stufen 5 oder 6 ist der Schutzbrief nicht zur Übernahme der Kosten verpflichtet.

Für Reisewarnungen der Stufen 5 oder 6 aufgrund von Corona gelten besondere Bedingungen: Informieren Sie sich dazu bitte beim ÖAMTC.

In jedem Fall gilt: Wir kümmern uns individuell um jedes einzelne Mitglied und jeden einzelnen Schutzbrief-Fall und verständigen uns mit den Betroffenen über die mögliche und sinnvolle Unterstützung. Der ÖAMTC beobachtet die Entwicklungen mit äußerster Sorgfalt und hat die aktuellsten Informationen rund um dieses Thema.

An dieser Stelle erlauben Sie uns bitte einen ausdrücklichen Hinweis: Besteht bereits zum Zeitpunkt des Reiseantrittes eine offizielle Reisewarnung des Außenministeriums und ein Mitglied riskiert dennoch eine Reise in ein Krisengebiet, so ist der Schutzbrief nicht zur Übernahme von Leistungen verpflichtet.

Meiden Sie Gebiete mit offizieller Reisewarnung unbedingt zu Ihrer eigenen Sicherheit!

Weitere Informationen zu den aktuell geltenden Reisewarnungen beim österreichischen Außenministerium.