ÖAMTC Tunneltest 2020:

Die Ergebnisse für die Österreichischen Tunnel sind durchaus erfreulich: Alle fünf getesteten Tunnel

( Gleinalm-, Klauser-, Oswaldiberg-, Hiefler- und Perjentunnel) wurden mit „Sehr gut“ bewertet und übererfüllten zum Teil sogar die gesetzlichen Anforderungen. Anders als in Österreich wiesen Tunnel in den beliebten Urlaubsländern Kroatien und Italien teilweise erhebliche Mängel auf. In Italien erfüllten gleich sieben von acht Tunneln die Mindestanforderungen der Richtlinie nicht.

In puncto Ereignisbeherrschung wurden sämtliche getestete Tunnel in Italien negativ bewertet. Bedenklich sind auch die schlechten Noten bzgl. Selbstrettung und Prävention. In Kroatien konnten zwei von drei Tunneln den Test mit Mängel bestehen, nur der Tunnel Učka fiel durch.