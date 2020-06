Italien Roccaccia (SS 33)

Der Tunnel Roccaccia erfüllt die Anforderungen der EG-Richtlinie hinsichtlich der Prävention nicht in vollem Umfang erfüllt. Die Anforderungen hinsichtlich der Selbstrettung und der Ereignisbeherrschung werden unzureichend erfüllt. Das Fehlen von Pannenbuchten bzw. Seitenstreifen erhöht das Unfallrisiko bei Pannensituationen im Tunnel. Die großen Fluchtweglängen erschweren die Selbstrettung sowie den Zugang für Rettungskräfte im Brandfall. Das Fehlen von Lautsprechern und Verkehrsfunk verhindert eine zielgerichtete Information der Tunnelnutzer bei Ereignissen. * Bei der Prüfung befand sich der Tunnel noch in der Nachrüstung (eine Röhre gesperrt, die andere im Gegenverkehr betrieben). Bewertet wird hier der Endzustand im Richtungsverkehr. ** Bauliche Maßnahmen (Zwischenwand und Einbau der Türen) in den Querschlägen waren noch nicht abgeschlossen.