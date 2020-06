Österreich Klauser (A 9)

Der Klauser Tunnel erfüllt die Anforderungen der EG-Richtlinie hinsichtlich Prävention, Selbstrettung und Ereignisbeherrschung. * In einer Röhre beträgt der Abstand der Pannenbuchten ca. 550…930 m. In der anderen Röhre ist nur eine Pannenbucht in Tunnelmitte mit Abständen von ca. 1.100 m zu den Portalen vorhanden.