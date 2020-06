Italien Castelletto (A 12)

Der Tunnel Castelletto erfüllt die Anforderungen der EG-Richtlinie hinsichtlich der Selbstrettung. Die Anforderungen hinsichtlich der Prävention werden nicht in vollem Umfang erfüllt. Die Anforderungen hinsichtlich der Ereignisbeherrschung werden unzureichend erfüllt. Das Fehlen von Pannenbuchten bzw. Seitenstreifen erhöht das Unfallrisiko bei Pannensituationen im Tunnel. Das Fehlen eines Videoüberwachungssystems erschwert die Detektion von Ereignissen im Tunnel sowie die Weitergabe von Informationen zur Lage an die Rettungskräfte. Das Fehlen von Lautsprechern schränkt eine zielgerichtete Information der Tunnelnutzer bei Ereignissen ein. Das Fehlen einer Löschwasserversorgung im Tunnel erschwert die Bekämpfung größerer Fahrzeugbrände. * Notrufeinrichtungen und Feuerlöscher sind teilweise schon vorinstalliert, aber noch nicht in Betrieb genommen.