Coronavirus - Situation in Österreich

Für ganz Österreich wurde eine "Ausgangsbeschränkung" ausgesprochen. Die Beschränkungen im öffentlichen Raum werden von der Polizei kontrolliert. Alle aktuellen Maßnahmen finden Sie hier.

Tirol hat eine Ausgangssperre sowie eine Quarantäne mit strengeren Regeln ausgerufen. Transit durch Tirol ist nur ohne Zwischenstopp möglich. Nähere Informationen finden Sie im Landesgesetzblatt von Tirol (Kundgemacht am 18.März 2020). Eine Heimreise (Haupt- oder Nebenwohnsitz in Tirol) ist möglich.

In Vorarlbergumfasst die Quarantäneanordnung die Gemeinde Lech, die Lecher Ortschaft Zürs, die Gemeinden Warth und Schröcken sowie die Ortschaft Stuben in der Gemeinde Klösterle.

In Salzburg stehen Flachau, das Großarltal und das Gasteinertal unter Quarantäne. Die betroffenen Gemeinden dürfen bis vorerst 31.3.2020 nur in Ausnahmefällen verlassen bzw. betreten werden (medizinische Notfälle, Lebensmitteltransporte und Pendler in Schlüsselberufen).

In Kärntenist Heiligenblut von Quarantänemaßnahmen betroffen.

Ein Großteil der Grenzen zu Österreichs Nachbarländern Ungarn, Tschechien, Deutschland, Schweiz und Italien sind gesperrt. Für einige Übergänge bestehen Ausnahmeregelungen für Pendler und Güterverkehr.An den offenen Übergängen werden strenge Kontrollen durchgeführt. Hier kommt es oftmals zu umfangreichen Staus.

An den Grenzen zu Liechtenstein wird ebenfalls kontrolliert, ab 20.3.2020 werden auch an den Übergängen zu Slowenien Kontrollen durchgeführt. Für einige Grenzen bestehen bereits Nachtsperren.

Weitere Informationen zur Situation an den Grenzen zu den Nachbarländern finden Sie hier.

Auf der A4, Ost Autobahn, Richtung Nickelsdorf besteht zeitweise die Beschränkung, dass ab dem Knoten Bruckneudorf nur Österreicher, Ungarn, und Güterverkehr fahren dürfen.

Aktuelle Verkehrsmeldungen und Sperren finden Sie im ÖAMTC-Verkehrsservice.

Informationen zu Grenzwartezeiten im Güterverkehr.

Als Erleichterung für Arbeitnehmer haben viele Städte die Kurzparkzonen aufgehoben. Infos dazu finden Sie unter Kurzparkzonen-Informationen.