Faire Entlastung bei CO2-Steuer

Der Schwerpunkt der Diskussion rund um die Einführung einer CO2-Steuer auf Mobilität und Heizen scheint sich immer stärker auf das Thema Rückvergütung der Einnahmen zu verlagern. So hat Vizekanzler Werner Kogler am vergangenen Wochenende einmal mehr bekräftigt, dass die Einnahmen aus einer CO2-Steuer aus Sicht der Grünen durch einen Pro-Kopf-Klimabonus zurückgegeben werden sollten. Bernhard Wiesinger, Leiter der ÖAMTC-Interessenvertretung widerspricht Kogler in Bezug auf Mobilität: "Das wäre eine Entlastung nach dem Gießkannen-Prinzip.

Ein Ausgleich der zusätzlichen Steuer muss dort stattfinden, wo das Auto im Alltag gebraucht wird. Sonst gibt es Umverteilungseffekte vom Land, wo man eher aufs Auto angewiesen ist, in die Stadt. Aus unserer Sicht sind auch all jene Menschen stark betroffen, die sich nicht unmittelbar ein Elektroauto leisten können."