Region Provence

Seit Griechen und Römer die ersten Olivenbäume und Weinreben pflanzten, gilt die Provence als eine Region für Genießer. Und ihr Licht fasziniert zu jeder Jahreszeit – nicht nur Maler. So weit der Mistral reicht, so weit reicht auch die Provence, lautet ein Sprichwort. Und die erstreckt sich von den 3000 m hohen Gipfeln im Nordosten bis zur tischtuchflachen Camargue im Südwesten. Dazwischen bewegt sich die Region in Höhen zwischen 500 und 1000 m. Dabei präsentiert sich die Landschaft sehr vielfältig: mal felsig wie in der Haute Provence, mal als geformte Kulturlandschaft wie von St-Rémy-de-Provence bis Vaisonla-Romaine, mal dichtbesiedelt wie bei Avignon, Aix und Marseille, mal einsam wie in der Camargue. Die Welt reist in die Provence – und diese hat die Welt erobert: mit provenzalischen Essenzen, duftenden Kräutern und südfranzösischem Landhausstil.