City guide Marseille

Marseille ist die zweitgrößte Stadt Frankreichs und gleichzeitig die älteste. Mit Zeugnissen von Griechen und Römern sowie neuen Bauvorhaben vereint sie Tradition und Moderne. Die Lage Marseilles am Wasser ist ein Geschenk. Bei den Franzosen ist die Hafenstadt (über 850.000 Einwohner) überaus beliebt, v.a. das sanierte einstige Arme-Leute-Viertel auf dem Panier, einem der sieben Hügel der Stadt. Es vermittelt mit den engen Stiegen ein Bild der Altstadt vor den Kriegszerstörungen. Marseille wurde bereits um 600 v. Chr. von den Griechen gegründet und ist damit die älteste Stadt Frankreichs. In den letzten Jahren hat sie sich mächtig entwickeln können: Der Hochgeschwindigkeitszug TGV verbindet Marseille in drei Stunden mit Paris, und renommierte Architekten haben zukunftsweisende Kultureinrichtungen, Wohnanlagen, Büro- und Einkaufszentren erbaut.