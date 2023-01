Ski- und Snowboard-Helme im Test:

Zwei der zehn Modelle erreichten die Note "Gut": der Track Helm von Scott und der Blaster II Helmet von Sweet Protection. Beide sind gute Allrounder, die sich in keinem Kriterium eklatante Schwächen leisten. Das Modell von Scott überzeugt beispielsweise beim Schutz vor Kälte, Umgebungs- und Windgeräuschen und bietet den zweitbesten Unfallschutz im Feld. Der Helm von Sweet Protection hat seine Stärken in Komfort und Handhabung und punktet bei der Abstreifsicherheit. Auffällig: Beim Test brach der aus Kunststoff bestehende Einsteller des Kinnriemens, was ein noch besseres Gesamtergebnis verhindert.

Doch auch, wenn diese zwei Helme mit "Gut" bewertet wurden: Der Unfallschutz ist insgesamt ausbaufähig.

Kerbl: "Es gab hier zwar keinen 'Durchfaller', allerdings kommt nur eines der zehn getesteten Modelle – der Compact Skihelm von Head – in diesem wichtigen Kriterium über ein 'Befriedigend' hinaus. Grund ist vor allem die Stoßdämpfung, auf die die Hersteller größeres Augenmerk legen sollten."

Letztlich ist es tatsächlich die Prüfung der Stoßsicherheit, die bei sieben von zehn Testkandidaten hauptverantwortlich für die Note "Befriedigend" ist – ansonsten hätte es deutlich mehr "Gut" gegeben. Ausnahme unter den mit der Note "Befriedigend" beurteilten Helmen ist das genannte Modell von Head: Im Unfallschutz ist er der Beste, dafür schwächelt er bei Handhabung und Komfort, indem er z. B. nur eine dreistufige Anpassung des Kopfbandes zulässt, während alle anderen getesteten Helme über das übliche Drehrad zur Einstellung verfügen. Erfreuliche Randnotiz: Bei keinem der Helme wurde eine übermäßige Belastung mit Schadstoffen festgestellt.