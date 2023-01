Anon Greta 3

Optisch schlicht und recht kompakt fällt der Helm aus dem Hause Anon aus. Das Gewicht ist relativ hoch und die Skibrille rutscht leicht über die glatte Helmoberfläche, was in Summe zum zweitschlechtesten Ergebnis (Note 3,2) bei der Handhabung führt. Dafür bietet der Anon den besten Tragekomfort im Test und zudem ein sehr gutes Sichtfeld. Lediglich Umgebungsgeräusche werden durch die dicken Ohrpolster recht stark gedämpft. Der Unfallschutz ist befriedigend, aber in diesem Vergleich gibt es in dieser Disziplin nur einen besseren Helm.