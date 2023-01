Alpina Albona

Der Helm von Alpina kommt recht wuchtig daher und zeigt dies auch auf der Waage, denn trotz In-Mold Technologie steht der Helm richtig gut im Futter. Dafür ist das plüschige Innenfutter sehr angenehm und wärmend, was den Alpina zum Primus in der Kategorie Klima macht. Zudem bietet er zusammen mit dem Modell von Uvex die besten Ergebnisse für Anpassen, Aufsetzen und Absetzen. In Kombination mit einer Skibrille schwächelt er jedoch ein wenig (Note 2,9).