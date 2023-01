Head Compact Skihelm

Der mit 560 Gramm schwerste Helm in diesem Vergleich stammt von Head. Er bietet den besten Unfallschutz (Note 2,0) und kann als einziges Modell im Test in dieser Kategorie die Verbalnote „gut“ erzielen. Neben dem hohen Gewicht, gibt es jedoch weitere Mankos. So lässt sich das Kopfband nur grob in drei Stufen einstellen und das Kinnband im Ohrbereich überhaupt nicht. Auch in Punkto Komfort bildet der Head das Schlusslicht in diesem Test.