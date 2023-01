Atomic Revent

Der leichteste Helm im Test stammt von Atomic und ist nicht nur dank des geringen Gewichts mit der Note 1,9 der Primus in Punkto Handhabung. Auch beim Thema „Anpassen, Aufsetzen, Absetzen“ gehört er zu den guten Helmen. In Punkto Komfort kann der Atomic ebenfalls überzeugen. Schwachpunkt ist dagegen die Stoßdämpfung, denn hier bildet er mit der Note 3,4 das Schlusslicht im Feld. In Summe bekommt der Revent beim Unfallschutz lediglich die Note 3,1 und dadurch eine zusätzliche Abwertung.