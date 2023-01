Scott Track Helm

zweitbester Unfallschutz im Test

besteht die Durchdringungsprüfung für Klasse A-Helme

gute Handhabung

guter Komfort

beste Ergebnisse in Punkto Geräusche

beste Ergebnisse in Punkto Skibrille

sehr gutes Sichtfeld

gute Klimaeigenschaften

griffiges Drehrad

in vielen Farben erhältlich

Stoßdämpfungseigenschaften nur befriedigend

hoher Preis