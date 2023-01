Thema

Einsatzbilanzen 2022

2022 war für den ÖAMTC in allen Bereichen einmal mehr ein sehr einsatzreiches Jahr. Besonders viel zu tun hatten die Crews der ÖAMTC-Flugrettung: 21.934-mal hoben die Christophorus-Notarzthubschrauber österreichweit ab - so oft wie noch nie zuvor in ihrer Geschichte. Was bei den Gelben Engeln 2022 sonst noch los war, werden wir hier aktualisieren, sobald uns die endgültigen Zahlen vorliegen.