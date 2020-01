Thema

Einsatzbilanzen 2019

Das Jahr 2019 hat dem ÖAMTC eine Vielzahl an Einsätzen beschert. Die mobile Pannenhilfe rückte über 677.300-mal aus, die Christophorus-Notarzthubschrauber starteten 18.921-mal - so oft wie nie zuvor - um Menschenleben zu retten. Details zu den Einsatzbilanzen sind in den folgenden Artikeln nachzulesen, die ergänzt werden, sobald wietere Statistiken vorliegen.