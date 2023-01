ÖAMTC: Tipps und Infos zur richtigen Verwendung von Schneeketten

Wer eine Reise in ein Wintersportgebiet plant, sollte unbedingt Schneeketten an Bord haben – und wissen, wie man sie anlegt bzw. was zu beachten ist, wenn man damit fährt. ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl erklärt: "Grundsätzlich montiert man die Ketten auf den Rädern der Antriebsachse. Das funktioniert nicht bei jeder Kette und bei jedem Fahrzeug gleich, Detailinfos dazu stehen in der Betriebsanleitung des Autos und der Gebrauchsanweisung der Schneeketten." Diese Hilfestellung ist wichtig, dennoch empfiehlt es sich, vor der Fahrt ein "Trockentraining" zu absolvieren, umso schneller und leichter montiert es sich dann vor Ort. Wichtig: Schneeketten auf Sommerreifen sind kein Ersatz für Winterreifen!

Erlaubt ist das Fahren mit Ketten nur, wenn die Straße durchgängig oder "fast durchgängig" mit Schnee oder Eis bedeckt ist. Auf eine etwaige Kettenpflicht weisen entsprechende Hinweisschilder und -anzeigen hin. "Hat man die Schneeketten montiert, muss man sich auf ein verändertes Fahrverhalten einstellen", warnt der ÖAMTC-Experte. "Bei Vorderradantrieb wirkt sich der geringere Halt der kettenlosen Hinterreifen besonders gefährlich aus: Ist man zu schnell, kann das Heck ausbrechen und man findet sich schnell im Gegenverkehr oder Straßengraben wieder." Umgekehrt neigt ein heckgetriebenes Auto dazu, in der Kurve geradeaus zu fahren, wenn hinten Schneeketten montiert sind, weil die Vorderreifen kaum Kräfte auf die Fahrbahn übertragen können." Wichtig also: Gefühlvoll lenken, bremsen und beschleunigen, Geschwindigkeit anpassen (mehr als 50 km/h sind mit Ketten übrigens nicht erlaubt).

Anlegen von Schneeketten – Tipps des Mobilitätsclubs

Rechtzeitig informieren, ob bei der montierten Reifendimension überhaupt Schneeketten angelegt werden dürfen – das steht in der Betriebsanleitung des Autos.

Geeigneter Platz: Falls es keinen dafür ausgewiesenen Platz gibt, sollte man eine sichere, möglichst ebene Stelle suchen, um die Ketten zu montieren.

Kettenspannung überprüfen: Schlecht montierte, lockere Ketten können gegen das Fahrzeug schlagen und Felgen, Kabelverbindungen zu Sensoren, den Radkasten oder Radaufhängungsteile beschädigen. Daher sollte man nach einigen Metern kontrollieren, ob die Spannung noch stimmt.

Fahren auf Eis und Schnee – Übung macht sicher

Wie man sein Fahrzeug auf Eis und Schnee im Griff hat, trainiert man am besten in einem der ÖAMTC Fahrtechnik Zentren oder in einem der ÖAMTC Fahrtechnik Winterzentren – so wie es im Vorjahr 114.800 Personen getan haben. Infos und Anmeldemöglichkeiten unter www.oeamtc.at/fahrtechnik.

Schneekettentest des Mobilitätsclubs: www.oeamtc.at/tests/reifentest/schneekettentest

Grundlagen der Schneeketten-Montage: https://www.youtube.com/watch?v=FMonFNFWUEU