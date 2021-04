ÖAMTC: Spritpreise steigen weiter

Eine aktuelle Analyse des Mobilitätsclubs zeigt, dass die Spritpreise im Vergleich zum Vorjahr stark gestiegen sind. Vergleicht man den aktuellen durchschnittlichen Diesel-Nettopreis mit jenem von vor einem Jahr, ergibt sich ein Plus von rund 17 Prozent. Die Preissteigerung bei Super fiel mit 30 Prozent hingegen deutlich höher aus. An den Zapfsäulen ist der Preisanstieg mit neun bzw. 14 Prozent jedoch weniger stark, was am hohen Steueranteil liegt. Für den Liter Diesel zahlt man an der Tankstelle derzeit rund 1,148 Euro – satte 51 Prozent davon gehen an MöSt und USt an den Staat. Beim Liter Super, den man aktuell für rund 1,220 Euro je Liter tanken kann, macht der Steueranteil sogar rund 56 Prozent des Preises aus. Die Preisdifferenz zwischen Diesel und Super beträgt damit aktuell 7,2 Cent.

Aufgrund der sich ständig ändernden Preise für Super und Diesel ist es für die Konsumenten nicht einfach, den Überblick zu behalten. Topaktuelle Preise findet man immer auf www.oeamtc.at/sprit. Auch Besitzer von iPhones und Android-Smartphones können sich die günstigsten Spritpreise mit der ÖAMTC-App jederzeit direkt auf das Handy holen.