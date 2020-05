Schulstart "nach Corona" - darauf ist jetzt zu achten

Brauchen die Kinder die Masken gerade nicht, z.B. während des Unterrichts, werden diese am besten in einem Etui oder eigenem Behältnis aufbewahrt. "Zur leichteren Identifikation kann man die Maske auch markieren bzw. mit Namen beschriften. Am besten packt man auch immer eine Reservemaske in die Schultasche", rät Seidenberger abschließend.