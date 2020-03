e-card und Europäische Krankenversicherungskarte

Die EKVK sollte so früh wie möglich vorgewiesen werden, wenn im Ausland die Leistung eines Arztes oder Krankenhauses in Anspruch genommen werden muss. Vertragsärzte und Vertragskrankenhäuser in diesen Ländern sind verpflichtet, die EKVK zu akzeptieren.



Bei Ärzten oder Krankenhäusern, die keinen Vertrag mit der Sozialversicherung haben, muss die Rechnung - so wie bei einem Wahlarzt in Österreich - vorerst selbst bezahlt werden. Nach der Rückkehr ist die Rechnung bei der Gesundheitskasse einzureichen.