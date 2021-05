Bergwandern - 10 Tipps:

Es gilt der Grundsatz, dass man sich auf einer Kuhweide, bei einem Wildgehege oder eben in der Natur nicht auffällig laut verhält bzw. den Tieren auch nicht zu nahekommt. Wenn man Tiere trifft, dann einfach ganz „normal“ und ruhig verhalten. Die Tiere, wenn möglich, mit großem Abstand umgehen. Hunde sollten stets an der Leine geführt werden, bei Nichteinhaltung können dadurch unvorhergesehenen Situationen herbeigeführt werden, die mitunter auch rechtliche Folgen haben könnten. Das Naturschauspiel hat aber viel mehr zu bieten als optische Reize, unter anderem steht bei vielen Wanderern auch der Genuss im Vordergrund und somit beispielsweise das Schwammerl-Suchen am Programm. Dabei ist Vorsicht geboten, denn nicht jedes Schwammerl, jede Beere oder Kräuter sind für den Verzehr geeignet (Stichwort Verwechslungsgefahr bei Bärlauch). Hier gilt: Informationen von Experten, Pilze immer am Strunk mit einem Messer abschneiden.

Ein weiteres Problem stellt die Müllentsorgung dar. Immer öfter findet man leere Verpackungen o.Ä. in der Nähe von Rastplätzen oder Wanderwegen. Auch hier kann man als Vorbild agieren und einen Teil der Lösung darstellen, z.B. indem man seinen eigenen Müll wieder mitnimmt oder dafür vorgesehene Mistkübel verwendet. Die Devise lautet: Die Natur und Tierwelt respektieren.

Stichwort Respekt, dieser ist in jeglicher Hinsicht angebracht. Wanderer, die man auf der Strecke trifft, sollte stets freundlich begegnet werden, ob mit einem herzlichen „Servus“ (am Berg ist man ja bekanntlich per du) oder einem freundlichen Gruß. Ein freundliches Lächeln wird nebenbei in jeder Sprache verstanden.

Der Drohnenboom hat auch schon Einzug in der Bergwelt gefunden - umso wichtiger ist ein sicherer Umgang mit dem Fluggerät und die Rücksicht auf Mensch und Tier. Wichtige Hinweise und was es beim Drohnenflug in Höhenzügen zu beachten gilt finden Sie unter: Mit der Drohne in den Bergen