E-Auto gebraucht kaufen

In der Vergangenheit haben einige wenige Hersteller die Möglichkeit angeboten, die Antriebsbatterie des Fahrzeuges zu mieten anstatt zu kaufen. Ein Mietakku hat beim Neuwagenkauf zwar den Anschaffungspreis reduziert, dafür muss während der Nutzung eine monatliche Mietgebühr entrichtet werden. Die Variante mit dem Mietakku bietet den Vorteil der Zusicherung eines Mindest-Gesundheitszustands (definiert im Mietvertrag). Wird dieser unterschritten, wird die Antriebsbatterie auf Herstellergarantie ausgetauscht.

Am Gebrauchtwagenmarkt gibt es mittlerweile eine Vielzahl an Elektrofahrzeugen mit Mietbatterien. Besteht das Interesse an so einem Fahrzeug, sollte beim Kauf wenn möglich auch der Vertrag zur Batteriemiete übernommen werden. Dies sollte unbedingt vor dem Kauf mit dem Verkäufer abgeklärt und schriftlich fixiert werden. Aktuell gibt es in Österreich keinen Hersteller mehr, der Elektrofahrzeuge mit Mietbatterien anbietet. Dennoch werden aktuell viele dieser Fahrzeuge am Gebrauchtwagenmarkt angeboten.