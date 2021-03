Ankaufsförderungen für Privatpersonen

Seit 1. Jänner 2021 gibt es vom Bund neue österreichweit gültige Förderungen beim Kauf von Elektrofahrzeugen sowie für die Anschaffung von Ladeinfrastruktur. Die Förderaktion für das Jahr 2021 umfasst sämtliche bis 31. März 2022 registrierten Förderfälle und läuft längstens bis 31. März 2022 bzw. solange Budget verfügbar ist und dieses nicht bereits frühzeitig ausgeschöpft wird. Für das Jahr 2021 stehen in Summe 46 Millionen Euro an Fördergeldern zur Verfügung.

In der aktuellen Förderungsaktion E-Mobilität für Private wird die Anschaffung eines Batterie-Elektrofahrzeuges (BEV) sowie die eines Brennstoffzellenfahrzeuges (FCEV) mit in Summe 5.000 € pro Fahrzeug (2.000 € der Automobilimporteure + 3.000 € vom BMK) gefördert. Für Plug-In Hybride (PHEV) [ausgenommen Diesel Plug-In] und Range Extender (REX, REEV) gibt es in Summe 2.500 € (1.250 € der Automobilimporteure + 1.250 € vom BMK). Weitere Informationen sowie die Vorgehensweise zur Registrierung und Antragstellung finden Sie auf der Seite der Förderstelle HIER.