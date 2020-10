ÖAMTC-Test: Wallboxen mit Lastmanagement :

Wenn mehrere Elektroautos in Mehrfamilienhäusern gleichzeitig geladen werden sollen, ist schnell der Stromanschluss im Haus überlastet und muss teuer verstärkt werden – so denken viele. Das muss nicht zwangsläufig der Fall sein, wie der ÖAMTC in dieser Studie zum Lastmanagement von Wallboxen zeigt.

Auch wenn derzeit immer mehr öffentliche Ladestationen entstehen, ist es für die Nutzer am bequemsten, effektivsten und im Normalfall auch am günstigsten, E-Autos zu Hause zu einem deutlich günstigeren Tarif zu laden. Was in Einfamilienhäusern meist gut funktioniert, ist in größeren Wohngebäuden jedoch oft nicht so einfach zu realisieren.

Aktuell verfügen nur sehr wenige Tiefgaragen von Mehrfamilienhäusern über Lademöglichkeiten. Der Grund für die schlechte Ausstattung liegt neben der noch immer geringen Nachfrage seitens der Eigentümer bzw. Mieter auch in den teils sehr hohen Kosten für die Installation, einer zu geringer Wirtschaftlichkeit sowie den regulatorischen Unsicherheiten wie etwa im Wohneigentumsrecht, im Mietrecht oder bei technischen Normen. Ein wesentlicher Grund ist jedoch häufig die technische Gegebenheit in Bezug auf den Elektroanschluss in der Tiefgarage.

Grundsätzlich können in Tiefgaragen neben den klassischen Verbrauchern, wie Beleuchtungen und elektrischen Garagentoren, auch Elektroautos geladen werden, sofern der Hausanschluss genügend Leistungsreserven hat. Falls nicht, muss die zur Verfügung stehende Ladeleistung mittels eines Lastmanagementsystems auf die gleichzeitig ladenden E-Autos aufgeteilt werden. Damit kann i.d.R. eine Erweiterung des bestehenden Hausanschlusses bzw. ein zusätzlicher Hausanschluss für die Tiefgarage vorerst vermieden werden. Ähnliches gilt auch für Neubauten, da auch bei diesen durch ein Lastmanagement-System der elektrische Hausanschluss von Beginn an optimal dimensioniert und kostenoptimiert dargestellt werden kann.

Um dies nachzuweisen wurden Lastmanagement-Systeme von vier unterschiedlichen Anbietern betrachtet und mit verschiedenen Elektroautos mehrere Ladeszenarien überprüft. Die Auswahl der Lösungen sollte verschiedene Einsatzmöglichkeiten und Anforderungsprofile von einer geringen bis großen Anzahl an Ladepunkten abbilden, von einfachen Systemen mit wenig Funktionsumfang bis hin zur professionellen Lösung mit zahlreichen Funktionen und Abrechnungsmöglichkeiten. Dabei wurden die Montage, die Konfiguration und die Inbetriebnahme sowie der statische und dynamische Betrieb in verschiedenen Lastszenarien untersucht und die Funktion beurteilt.