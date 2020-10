Die schicke WEBASTO Live ist noch relativ neu am Markt und tritt mit Vollausstattung an. Eine Wallbox wird als „Leader“ definiert und steuert das System, die restlichen sind die „Follower“. Die Grundanforderungen an Schief- und Überlastvermeidung wurden vom WEBASTO-System ordentlich erfüllt. Der Regelalgorithmus erscheint zeitweise noch etwas unausgewogen. Einerseits verschenkt er mögliches Optimierungspotenzial, andererseits regelte er teilweise nervös den Ladestrom hoch und runter. Die Schieflastregelung erfolgte zuverlässig, jedoch etwas träge. Bei den Fehlersimulationen wie Stromausfall und Lade- oder Kommunikationsfehler zeigte sich das WEBASTO System wenig robust und die Ladevorgänge starteten nach der Fehlerbeseitigung nicht immer selbständig – manuelle Hilfe war teilweise notwendig.

Mehrere Webasto Live können über LAN oder WLAN vernetzt und sind einzeln in Ihrem individuellen Web-Portal zu konfigurieren. Aufgrund des großen Funktions- und Kommunikationsumfangs ist hierbei Übung erforderlich. Bei der Konfiguration des WEBASTO Systems fiel der höchste Zeitaufwand unter den Geräten dieser Studie an. Zahlreiche Einstellungs- und Verbindungsmöglichkeiten sind darstellbar, was jedoch auch das Risiko von Fehlkonfigurationen erhöht. Optional bietet WEBASTO noch ein Connectivity Paket an, mit dem Zugriff auf ein Backend über PC oder App für Live-Daten, Fernsteuerung, Datenexport möglich ist, welches jedoch nicht untersucht wurde.