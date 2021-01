ÖAMTC: Zahl der Verkehrstoten auf historischem Tiefststand

2020 sind in Österreich laut vorläufigen Zahlen des BMI 338 Personen bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. "Im Vergleich zu 2019 ist das ein Rückgang um 19 Prozent. Grund für dieses deutliche Minus dürften die Corona-Maßnahmen sein, die den Kfz-Verkehr, vor allem Pendlerfahrten, Urlaubs- und Transitverkehr, stark eingeschränkt haben", hält ÖAMTC-Verkehrstechniker David Nosé fest. Der bisherige Tiefststand lag nach Zahlen der Statistik Austria bei 409 Verkehrstoten im Jahr 2018.

Doch auch wenn jeder Unfallrückgang positiv zu werten ist, bleiben die Zahlen zu hoch. "Im Verkehrssicherheitsprogramm 2011 bis 2020 wurde festgelegt, auf Basis der Jahre 2008 bis 2010 die Zahl der Verkehrstoten bis Ende 2020 um 50 Prozent zu reduzieren. Dieses Ziel wurde – trotz der besonderen Umstände im heurigen Jahr – knapp verpasst", stellt der ÖAMTC-Experte klar. Übrigens steht Österreich damit nicht allein da: Auch Deutschland konnte sein Ziel (minus 40 Prozent bis 2020) nicht erreichen.

Österreich bei Verkehrssicherheit auf gutem Weg – Effekte aus der Krise könnten Beitrag leisten

Die Zahl der Verkehrstoten pro Million Einwohner zeigt anschaulich, wie hoch das Risiko im Straßenverkehr in einem Land ist. "Daraus kann auf die Sicherheit der Fahrzeuge und Infrastruktur, aber auch auf das Verhalten der Verkehrsteilnehmer geschlossen werden", erklärt der Experte des Mobilitätsclubs. Im Schnitt der vergangenen drei Jahre liegt Österreich in dieser Statistik mit 47 Verkehrstoten pro Million Einwohner im europäischen Mittelfeld (EU-Schnitt: 52). Deutschland (39) liegt ebenfalls im guten Mittelfeld, die Schweiz (25) gehört zu den besten. Für 2020 sank der Wert für Österreich auf den bisherigen Tiefstwert von 38 Verkehrstoten pro Million Einwohner.

In der Vergangenheit sah das deutlich anders aus: 1975 lag der Wert für Österreich noch bei 326, im Jahr 2000 bei 122. "Allerdings ist die heurige Entwicklung – wie der Rückgang bei den absoluten Zahlen – mit Vorsicht zu sehen, denn auch hier spielt der Einfluss der Corona-Krise mit", gibt Nosé zu bedenken. "Ob deren Auswirkungen hinsichtlich des Unfallgeschehens 2021 ebenfalls so deutlich sein werden, ist noch nicht abschätzbar." Eines hat die Krise jedenfalls gezeigt: Es gibt Wege, die Mobilität effizienter und sicherer zu gestalten.

Enormer Sicherheitsgewinn – über 80 Prozent weniger Verkehrstote in 45 Jahren

Aus heutiger Sicht ist es kaum vorstellbar: 1975 kamen fast 2.500 Menschen auf Österreichs Straßen ums Leben. Diese Zahl (Mittelwert der Jahre 1975 bis 1977) konnte über eine Vielzahl verschiedener Maßnahmen sowie einer massiv verbesserten Fahrzeugsicherheit bis heute (Mittelwert der vergangenen drei Jahre) um 82 Prozent gesenkt werden. Ähnliches gelang im oft genannten Vorzeigeland Schweiz (minus 83 Prozent) sowie in Deutschland (minus 82 Prozent). "Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass Österreich im Vergleich zur Schweiz eine höhere Verkehrsleistung und einen größeren Kfz-Bestand hat. Deutlich umfangreicher ist bei uns zudem die Gesamtlänge des Straßennetzes, vor allem der Freilandstraßen", so der ÖAMTC- Verkehrstechniker. Umso positiver ist daher die bisherige Entwicklung der Verkehrssicherheit in Österreich einzuschätzen.

Es bedarf jedenfalls trotz dieser erfreulichen Tendenz weiterhin großer Anstrengungen und einer Vielzahl an Maßnahmen, um die Verkehrssicherheit weiter zu verbessern. Das betrifft einerseits die verkehrstechnische Ausstattung sowie Maßnahmen beim Erhaltungszustand der Straßen. Andererseits sind künftig speziell die rasche Marktdurchdringung mit Fahrassistenzsystemen zu nennen, um vor allem ungeschützten Verkehrsteilnehmern mehr Schutz zu bieten." Begleitend braucht es weiterhin bewusstseinsbildende Maßnahmen, um simple Möglichkeiten des Selbstschutzes (Sicherheitsgurt, Fahrradhelm, Motorradfahrtrainings etc.) verstärkt in den Köpfen der Verkehrsteilnehmer zu verankern.

Jahr Verkehrstote je Million Einwohner Schweiz Österreich Deutschland 1975 195 326 217 1980 198 258 192 1985 141 201 130 1990 143 203 139 1995 99 152 116 2000 83 122 91 2001 76 119 85 2002 71 118 83 2003 75 115 80 2004 69 107 71 2005 55 93 65 2006 50 88 62 2007 51 83 60 2008 47 82 55 2009 45 76 51 2010 42 66 45 2011 41 62 50 2012 43 63 45 2013 33 54 41 2014 30 50 42 2015 31 56 42 2016 26 49 39 2017 27 47 38 2018 27 46 39 2019 22 47 37 2020* - 38 -

* Wert basiert auf vorläufigen Zahlen; Quelle: Statistik Austria; BFS; DESTATIS; Bearbeitung: ÖAMTC Unfallforschung