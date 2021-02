ÖAMTC-Tipps, damit das Auto bei Frost nicht liegen bleibt

Meteorologen sagen für die kommenden Tage und Nächte durchgehend Minusgrade voraus – das setzt vor allem schwachen Fahrzeugbatterien zu. "Wenn die Temperaturen längere Zeit unter null Grad bleiben, sprechen wir beim ÖAMTC von einem 'Eisstoß' – dann rüsten wir uns für deutlich mehr Pannenhilfe-Einsätze," erklärt Gerhard Samek, Leiter der ÖAMTC-Pannenhilfe. Einerseits werden verstärkt Batterien eingelagert und zusätzliche Pannenautos einsatzbereit gemacht, andererseits wird das Personal in Callcenter, Disposition und bei den Pannenfahrern aufgestockt. So können Mitglieder auch in Stoßzeiten über die Notrufnummer 120 oder die ÖAMTC-App jederzeit Pannenhilfe anfordern und es wird ihnen bestmöglich geholfen.

Der Mobilitätsclub hat einige Tipps gegen typische Winter-Pannen gesammelt