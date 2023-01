ÖAMTC rät zur Vorsicht bei Snowtubes, Bobs und Rodeln

Die Semesterferien stehen an und damit werden wieder verstärkt Freizeitaktivitäten im Schnee gesetzt. Abseits des Skisports auf den Pisten sind neben klassischen Rodeln auch Bobs, Rutschteller und Snowtubes (aufblasbare "Rodeln" oder "Reifen") sehr beliebt. "Snowtubes sehen harmlos aus und machen Spaß, weil man damit auch kleinere Sprünge machen und weich landen kann. Sie sind allerdings nicht spurstabil und mit zunehmender Geschwindigkeit schwer steuer- und kontrollierbar. Immer wieder passieren schwere Unfälle, weil vor Hindernissen, wie Bäumen, Masten, anderen Personen oder Fahrzeugen auf querenden Straßen nicht mehr rechtzeitig angehalten werden kann", rät ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger zur Vorsicht. Im Vorjahr mussten die Notarzthubschrauber des ÖAMTC österreichweit zu 54 Einsätzen nach Rodelunfällen ausrücken, im Jänner 2023 waren es bisher 12. Am häufigsten sind Verletzungen an Wirbelsäule, Becken, Kopf und Brustkorb.

Die Expertin des Mobilitätsclubs hat ein paar Tipps für den sicheren Freizeitspaß im Schnee zusammengestellt: