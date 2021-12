ÖAMTC: Hilft auch bei Geschenkidee-Notfällen vor Weihnachten

Weihnachten steht vor der Tür und Schenkende sind wieder eifrig am Überlegen, womit sie ihre Lieben zum Fest erfreuen können. Der ÖAMTC kann auch in Kreativitätsnotfällen vor Weihnachten aushelfen und hat ein paar Anregungen für Geschenke, die mit Sicherheit (!) Freude bereiten.

Personalisiert & individuell gestaltet: Geschenkgutschein à la "Mein Beitrag für deine Sicherheit"

An allen ÖAMTC-Stützpunkten in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland sowie im Online-Shop erhältlich: Personalisierte Wertgutscheine mit Sinn und Zweck. Von Fahrsicherheitstrainings und -kursen über geprüftes Kfz- und Fahrradzubehör, die neuesten Kindersitze, Reise-Equipment & Buchung und alljährlich die Vignette bis hin zu technischen Überprüfungen und Schutzbrief – der Club bietet ein vielfältiges Angebot an Produkten und Services rund um Sicherheit & Mobilität. Einfach auswählen, was Freude macht.

"Mein Beitrag für deine Sicherheit / einen Kindersitz / deine Reise / deine Vignette": Mit einem persönlich gestalteten ÖAMTC Gutschein ist es ganz einfach, der Familie sowie Freund:innen und Kolleg:innen zu Weihnachten ein gutes Gefühl zu schenken.

So funktioniert’s – in nur wenigen Schritten zum individuellen Geschenkgutschein

Ein zum Geschenk passendes Gutscheinmotiv mit Slogan auswählen, z.B. "Mein Beitrag für deine Sicherheit" Gewünschten Sticker wählen: von "Merry Christmas" bis "Papa, du bist der Beste" Persönliche Zeilen an den zu beschenkenden Menschen beifügen Geschenkgutschein schön verpackt in einem Kuvert, mit Sticker verschlossen, erhalten – direkt am ÖAMTC-Stützpunkt

Wer es eilig hat, spät dran ist oder am liebsten von zu Hause shoppt, kann den personalisierten Gutschein auf der Website bequem von daheim gestalten (Print@Home): Gewünschten Wert bestimmen und Design auswählen.

Die Gutscheine können österreichweit an allen Stützpunkten, im Cityshop sowie in den Reisebürofilialen eingelöst werden. Nähere Informationen unter www.oeamtc.at/gutscheine.

Online-Shopping und Click & Collect auf oeamtc.at

Auch im ÖAMTC Online-Shop werden Schenkende auf der Suche nach dem passenden Weihnachtsgeschenk fündig: In den Kategorien Reisezubehör, THULE Dachboxen und Fahrradträger, Kindersitze, Kfz- und Fahrradzubehör sowie Schneeketten findet man eine breite Auswahl an geprüften und empfohlenen Club-Artikeln. Geshoppt werden kann bequem von zu Hause aus – geliefert wird vor die Haustür. Auch die Option "Click & Collect" steht Shoppenden jederzeit zur Verfügung.

Zum Online-Shop geht‘s via www.oeamtc.at/shop.