ÖAMTC gewinnt Inklusionspreis der Essl Foundation für Wien

Im Zuge des Austria's Leading Companies Awards wurde am Dienstag, 4. Oktober 2022, zum sechsten Mal der Sonderpreis für inklusive Unternehmen und deren Bemühungen bei der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen vergeben. Dieses Jahr wurde der ÖAMTC mit dem Preis von Zero Project, einer Initiative der Essl Foundation ausgezeichnet. "Es ist uns ein besonderes Anliegen, Unternehmen, die inklusive Beschäftigung vorbildhaft leben, vor dem Vorhang zu holen und so auch andere für dieses wichtige Thema zu motivieren. Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen ist viel mehr als ein soziales Projekt, sondern hat eine wirtschaftliche Kraft, davon bin ich felsenfest überzeugt“, so Martin Essl, Unternehmer und Gründer der gemeinnützigen Stiftung.

"Der Inklusionspreis ist für uns eine weitere Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir wollen, dass sich die Zusammensetzung der Bevölkerung in allen Diversitätsdimensionen auch in unserer Mitarbeitendenstruktur widerspiegelt. So können wir den Bedürfnissen unserer Mitglieder umfassend gerecht werden und profitieren auch intern durch diverse Teams. Über unsere Jobinitiative 'Projekt Einstellungssache' suchen wir gezielt zukünftige Mitarbeiter:innen mit Behinderungen", erklärt Nasila Berangy-Dadgar, Leiterin ÖAMTC-Diversitätsmanagement.

“Projekt Einstellungssache” – bereits 20 Stellen für Menschen mit Behinderungen

Das "Projekt Einstellungssache" ist ein Türöffner und gibt Menschen mit Behinderungen die Chance, in den Arbeitsmarkt einzusteigen. Seit 2018 wurden bereits 20 Personen mit Behinderungen über das Projekt aufgenommen. "Unser langfristiges Ziel lautet Inklusion auch beim Bewerbungsprozess – das heißt, idealerweise bewerben sich Menschen mit Behinderungen auf unsere offenen Stellen, auch abseits vom 'Projekt Einstellungssache'", so Berangy-Dadgar.

Der ÖAMTC bekennt sich aus Überzeugung zu Chancengleichheit und Gleichstellung. Ein positiver Umgang mit Vielfalt ist ein wesentliches Element der Unternehmenskultur. Chancengleichheit und Gleichwertigkeit sind auch in den Statuten festgelegt. Damit sie auch gelebt werden, setzt der Mobilitätsclub gezielt Aktivitäten wie Workshops, Vorträge und Diskussionen.

