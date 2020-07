ÖAMTC-Flugrettung: Schutzbrief-Nothilfe organisiert Verlegungsflug nach Tirol

Am 25. Juli 2020 wurde der Intensivtransporthubschrauber (ITH) der ÖAMTC-Flugrettung von der Schutzbrief-Nothilfe des Mobilitätsclubs für einen Verlegungsflug angefordert: Ein 73-jähriger Patient mit schwerer Herzerkrankung sollte unter voller intensivmedizinischer Betreuung vom Krankenhaus Wagna (Südsteiermark) in das BKH Reutte (Tirol) geflogen werden.

Entscheidend war die exakte Einsatzplanung, die sicherstellte, dass Therapie und Überwachungskette auch in der Luft lückenlos fortgesetzt werden konnten. Dadurch war es möglich, den Patienten an Bord der "fliegenden Intensivstation" innerhalb von nur zwei Stunden aus der Steiermark nach Tirol zu verlegen. Der 73-Jährige und dessen Angehörige waren nach der sicheren Rückkehr in die Heimat überglücklich.

