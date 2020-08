ÖAMTC Fahrtechnik: Manfred Schnaller übernimmt Leitung in Innsbruck-Zenzenhof

Seit 1. August 2020 ist Manfred Schnaller neuer Leiter des ÖAMTC Fahrtechnik Zentrums in Tirol. Der 54-jährige langjährige Mitarbeiter der ÖAMTC Fahrtechnik war bereits viele Jahre als stellvertretender Leiter mit den Vertriebsagenden für gewerbliche Kunden im Pkw und Lkw Bereich betraut.

"Manfred Schnaller ist in seiner neuen Gesamtverantwortung für das ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum in Tirol weiterhin der erste Ansprechpartner für Unternehmen, die Trainings für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen buchen möchten", so der Geschäftsführer der ÖAMTC Fahrtechnik, Karl-Martin Studener. "Auch wird er die Beibehaltung der Trainingsqualität für alle unsere Privat- und Firmenkunden in Tirol, sowie laufenden Investitionen in die Qualität der Infrastruktur in den Mittelpunkt seiner Agenden stellen."

"Aktuell läuft unser Kursbetrieb auf vollen Touren. Um die Sicherheit der Kursteilnehmer zu gewährleisten, haben wir verantwortungsbewusste Maßnahmen zur Einhaltung der Covid-19 Auflagen eingerichtet, die den Ablauf der Trainings nicht behindern", führt der neue Zentrumsleiter, Manfred Schnaller aus.

ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Innsbruck-Zenzenhof

Das ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Innsbruck wurde 2003 eröffnet und wartet inmitten der Tiroler Berge, in Innsbruck-Süd gelegen, mit vier Trainingspisten auf einer Fläche von 60.000 m² auf. Die Anlage bietet computergesteuerten Wasserhindernisse, eine Hydraulikplatte, Gefällstrecken und Gleitbeläge.

Über die ÖAMTC Fahrtechnik

Die ÖAMTC Fahrtechnik ist ein Unternehmen im ÖAMTC-Verbund und europaweit führend im Betrieb von Fahrsicherheitszentren. Derzeit betreibt die ÖAMTC Fahrtechnik in Österreich acht Fahrtechnikzentren und ein Offroad-Zentrum. Rund 115.000 Personen haben 2019 ein Fahrsicherheitstraining absolviert.