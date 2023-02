Neuer ÖAMTC-Stützpunkt in Oberwart nimmt Betrieb auf

Für Clubmitglieder im Raum Oberwart ist der neue ÖAMTC-Stützpunkt in der Industriestraße 41 erste Anlaufstelle in Sachen Mobilität. "Beständiges Mitgliederwachstum, die zukunftsorientierte Weiterentwicklung der Club-Dienstleistungen und immer vielfältigere Mobilitätsformen erfordern den konsequenten Ausbau der Infrastruktur. Daher wurde nach mehr als 35 Jahren ein neuer Stützpunkt in Oberwart errichtet", erklärt Ernst Kloboucnik, ÖAMTC-Landesdirektor für Wien, Niederösterreich und das Burgenland.

Inbetriebnahme am 27. Februar 2023

Der neue Stützpunkt geht am 27. Februar in Betrieb. Vor Ort sind sämtliche ÖAMTC-Dienstleistungen, die das breite Spektrum individueller Mobilität abdecken, unter einem Dach vereint: Clubservices, Shop, Versicherungsservice und natürlich alle technischen Prüfdienstleistungen und Angebote. Neben den vielfältigen stationären Services werden in Oberwart auch die mobile Pannenhilfe und der Abschleppdienst für die umliegende Region koordiniert und betrieben.

Stützpunktleiter Walter Kuh und sein Team freuen sich über ein modernes Arbeitsumfeld auf dem neuesten Stand der Technik: "Auf rund 1.500 m2 Fläche haben wir ausreichend Platz und Kapazitäten für die umfassende Betreuung unserer Mitglieder. Neben einem großzügigen Shop- und Schalterraum gibt es jetzt auch vier Prüfspuren mit je zwei Arbeitsstationen."

Nachhaltige Bauweise – klimaschonender Betrieb

Wie jeder ÖAMTC-Neubau erfüllt auch jener in Oberwart eine Vorbildwirkung in puncto Nachhaltigkeit und Klimaschutz: Dank Photovoltaikanlage am Dach versorgt sich der Standort weitestgehend selbst mit erneuerbarer Energie. Heizung und Kühlung erfolgen mittels Luft-Wasser-Wärmepumpe. Für die neuen Wand- und Dachkonstruktionen wurde vorwiegend auf das nachhaltige Baumaterial Holz gesetzt, Stahlbeton hingegen auf das unbedingt erforderliche Ausmaß im Stiegenhaus oder in der Aufzugskonstruktion reduziert. Zudem gibt es eine öffentlich zugängliche ÖAMTC ePower-Schnellladestation, an der alle E-Auto-Fahrer:innen ihr Fahrzeug laden können.

Offizielle Eröffnungsfeier am 6. Mai

Der ÖAMTC lädt seine Mitglieder und alle Interessierten herzlich zur offiziellen Eröffnungsfeier am 6. Mai 2023, von 10 bis 17 Uhr, am neuen Stützpunkt in der Industriestraße 41 in 7400 Oberwart ein.