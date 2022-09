Mobilitätsclub organisiert 125er Kurse für gehörlose Menschen in Teesdorf

Im Zuge des Gehörlosenservice des Mobilitätsclubs wurde am Freitag, den 23. September 2022 ein 125er Kurs für gehörlose Menschen im ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum in Teesdorf durchgeführt. Eine ÖGS (Österreichische Gebärdensprache) Dolmetscherin in Begleitung einer angehenden ÖGS-Übersetzerin waren vor Ort, um die Inhalte des Kurses in visueller Sprache zu übersetzen. Alle acht Teilnehmer:innen absolvierten dabei den Code 111 – nach der Zusatzeintragung im Führerschein zur Klasse B beim Amt ist man in Österreich damit berechtigt, neben Pkws auch Klein-Motorräder mit bis zu 11 kW (15 PS) zu fahren. "Derzeit werden die sogenannten 125er Kurse für Gehörlose nur in Wien bzw. für Wiener:innen angeboten, da sich die Förderungen in den jeweiligen Bundesländern stark unterscheiden. Es freut uns sehr, dass der Kurs für gehörlose Menschen nun schon zum zweiten Mal stattfinden konnte, denn der damit absolvierte Code 111 bedeutet für viele ein gewisses Freiheitsgefühl, damit kann man flott und flexibel mit dem Leichtmotorrad oder Roller unterwegs sein. Auch ist in Wien damit keine umständliche Parkplatzsuche und kein Parkpickerl notwendig", so Jürgen Muß, Leiter des Gehörlosenservice des Mobilitätsclubs.

Neben Übungen auf den Pisten des ÖAMTC Fahrtechnik Zentrums in Teesdorf, bekommen die Teilnehmer:innen theoretisches Wissen rund um das Fahrzeug, Sicherheitsaspekte sowie zur Fahrtechnik mit der richtigen Kurven- und Bremstechnik, beigebracht.

Diese Jahr fand der 125er Kurs für gehörlose Menschen bereits zweimal statt – 16 Teilnehmer:innen absolvierten damit ihren Code 111. Im Frühjahr 2023 wird ein weiterer Kurs stattfinden. Bei Interesse, Mail an: gehoerlosenservice@oeamtc.at.

Gehörlosenservice beim ÖAMTC

Der ÖAMTC ist ein Mobilitätsclub für alle – das kostenlose Gehörlosenservice des Clubs unterstützt die Kommunikation zwischen hörbeeinträchtigten Mitgliedern und Mitarbeiter:innen. Egal ob technische, juristische oder touristische Angelegenheiten: Persönliche Beratungstermine in Gebärdensprache können via Videotelefonie (Facetime, Signal) durchgeführt oder per Mail vereinbart werden. Bei einer Panne kann die Pannenhilfe auch ganz einfach per SMS oder über die ÖAMTC-App verständigt werden. Weitere Infos zum ÖAMTC Gehörlosenservice: www.oeamtc.at/thema/behinderung-mobilitaet/.