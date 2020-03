Medien-Einladung zum ÖAMTC-Pressegespräch mit Keynote-Speakerin Ingrid Brodnig und Verleihung ÖAMTC-Automobilpreis Marcus, 13. März

Wien (OTS) - Am Freitag, den 13. März 2020, verleiht der ÖAMTC im Rahmen des Linzer Autofrühlings zum achten Mal den Marcus. Vor der Gala lädt der Mobilitätsclub um 10 Uhr zu einem Pressegespräch mit Keynote-Speakerin Ingrid Brodnig ein. Gemeinsam mit ÖAMTC-Direktor Oliver Schmerold diskutiert die Daten-Journalistin, Buch-Autorin und digitale Botschafterin Österreichs in der EU das brisante Thema "Daten in der Mobilität". Welche Daten erfassen und übermitteln moderne Fahrzeuge? Welche Möglichkeiten und Risiken ergeben sich daraus für die Mobilitätsbranche und für die Konsumenten? Welche Änderungen bzw. Regelungen wären im Sinne des Konsumentenschutzes notwendig?

Bei der anschließenden Preis-Verleihung um 12 Uhr werden von den 41 Automodellen, die 2019 auf den österreichischen Markt gekommen sind, die besten in unterschiedlichen Kategorien ausgezeichnet.

Wann: 13. März 2020 Wo: Design Center Linz Europaplatz 1, 4020 Linz Programm: 10:00 PG "Daten & Mobilität" mit Oliver Schmerold (ÖAMTC-Direktor) und Ingrid Brodnig (Journalistin, Buch-Autorin und digitale Botschafterin Österreichs in der EU) 11:30 Einlass zur Marcus-Gala 12:00 Beginn der Veranstaltung Begrüßung: Oliver Schmerold (ÖAMTC-Direktor) 13:30 Lunch Buffet 15:00 Ende der Veranstaltung

Medien-Vertreter sind zum Pressegespräch und zur Preis-Verleihung herzlich eingeladen. Eine Akkreditierung ist erforderlich. Anmeldungen bitte per Mail an kommunikation@oeamtc.at oder telefonisch unter +43 (0)1 711 99 21218.