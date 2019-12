Die verkehrsreichsten Tage in den Weihnachtsferien

Lebhaften Reiseverkehr erwartet der ÖAMTC zu Beginn der Weihnachtsferien und in den Ferien selbst. Schwerpunkte werden der Transitverkehr von Deutschland Richtung Ungarn und weiter Richtung Osten sowie der Zustrom Richtung Skigebiete sein.

Die verkehrsreichsten Tage

Freitag, 20. Dezember und Samstag, 21. Dezember 2019: Freitag und Samstag erwartet der ÖAMTC zeitweise sehr lebhaften Reiseverkehr von Deutschland Richtung Ungarn, viele werden da von Deutschland in ihre Heimatländer im Osten und Südosten aufbrechen. Kolonnenverkehr wird es da laut ÖAMTC zeitweise von Suben über Innkreis-, West-, Außenring-, und Ost Autobahn Richtung Nickelsdorf geben. Ein Unfall oder ein defektes Fahrzeug kann auf dieser Strecke aufgrund der Verkehrsdichte schnell zu Staus führen, so der ÖAMTC. Einige werden aber auch schon in den Skiurlaub aufbrechen. In den Städten und bei den großen Einkaufszentren wird der Einkaufsverkehr an den letzten Tagen vor dem Heiligen Abend noch einmal sehr stark sein.

Mittwoch, 25. Dezember bis Samstag, 28. Dezember 2019: An den beiden Weihnachtsfeiertagen und dem Freitag und Samstag danach rechnet der ÖAMTC mit teils lebhaftem Verkehr in die Skigebiete. Viele verbringen den Heiligen Abend noch daheim und reisen an bzw. nach den Feiertagen in den Winterurlaub.

Samstag, 4. Jänner bis Montag, 6. Jänner 2019: Die letzten Tage der Weihnachtsferien werden laut ÖAMTC auf den Straßen ganz im Zeichen des Rückreiseverkehrs stehen. Die Verbindungen Richtung Deutschland und Richtung Ballungszentren werden stark belastet sein.

Die verkehrsreichsten Strecken

Mit Verzögerungen muss laut ÖAMTC in den Weihnachtsferien an den Reisetagen aufgrund der Kontrollen immer wieder an Grenzübergängen gerechnet werden. Richtung Deutschland betrifft das die Übergänge Salzburg Walserberg auf der A1, in Oberösterreich Suben auf der A8 und in Tirol Kufstein auf der A12. Richtung Österreich kann es speziell am Ende der Weihnachtsferien am Grenzübergang Nickelsdorf von Ungarn kommend Richtung A4 Wartezeiten geben.

Lebhaft wird der Verkehr an den Reisetagen weiters auf folgenden Strecken sein:

Abschnittsweise in Tirol auf der Inntal Autobahn (A12), der Fernpassstrecke (B179), der Eiberg Straße (B173) sowie in den Seitentälern des Inntales, wie etwa im Zillertal (B169), weiters vor den Tunnelbereichen auf der Arlberg Schnellstraße (S16) in Tirol und Vorarlberg, wie etwa dem Dalaaser Tunnel, in Vorarlberg auch auf der A14 vor der Abfahrt Montafon und weiter der L188 ins Montafon . In Salzburg erwartet der ÖAMTC dichten Verkehr auf der Tauern Autobahn (A10) zwischen Salzburg und Bischofshofen, im Salzachtal (B311) und am kleinen Deutschen Eck zwischen Bad Reichenhall und Lofer.

In Oberösterreich und der Steiermark kann es auf der Pyhrn Autobahn (A9) zwischen Knoten Voralpenkreuz - Knoten Selzthal und abschnittsweise im Ennstal (B320) zu Verzögerungen kommen. In Bayern werden die Autobahnverbindungen München - Salzburg (A8) und Rosenheim - Kiefersfelden (A93) zeitweise sehr stark belastet sein.

Veranstaltungen:

Alpine Weltcup-Skirennen der Damen in Lienz und die Bewerbe der Vierschanzentournee der Skispringer werden in den Weihnachtferien viele Besucher anlocken.

In Lienz in Osttirol finden am 28. und 29. Dezember alpine Weltcup Skirennen der Damen (Riesenslalom und Slalom) statt. Besuchermagneten werden vor allem wieder die Bewerbe der Vierschanzentournee der Skispringer in Bayern, Tirol und Salzburg sein (Bewerbe: Oberstdorf 30. Dezember, Garmisch 1. Jänner, Innsbruck 4. Jänner, Bischofshofen 6. Jänner)

Mautbefreiung auf Autobahnabschnitten

Seit 15.12.2019 ist auf einigen Autobahnabschnitten in Österreich die Mautbefreiung in Kraft. Damit sollen Regionen, die besonders vom Ausweichverkehr betroffen sind, entlastet werden. So sind in Vorarlberg die Rheintal Autobahn (A14) zwischen Hörbranz an der deutschen Grenze und Hohenems, in Tirol die Inntal Autobahn zwischen der Grenze bei Kufstein und Kufstein/Süd und in Salzburg die West Autobahn (A1) zwischen der Grenze am Walserberg und Salzburg/Nord mautfrei befahrbar.

Temporäre Fahrverbote im niederrangigen Straßennetz in Tirol

Ab dem 21.12.2019 gelten in Tirol auf einigen Straßen im niederrangigen Straßennetz in den Bezirken Innsbruck-Land, Schwaz, Kufstein und Reutte ähnlich wie in den vergangenen Sommermonaten Fahrverbote für den Durchreiseverkehr, immer ausgenommen sind Ziel-, Quell- und Anrainerverkehr. Bis 13. April gelten die Fahrverbote an Samstagen von 7 bis 19 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 17 Uhr.

Service

Aktuelle Verkehrsinfos, News, Parkinfos und Stauprognosen: www.oeamtc.at/verkehr