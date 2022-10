Barrierefrei: Alle Wiener Stützpunkte des Clubs erhalten "equally welcome"-Siegel

Mit "equally welcome" hat Michael Sicher, Experte für Barrierefreiheit, eine Initiative gestartet, die beurteilt, wo Kund:innen mit Behinderungen gleichermaßen willkommen sind. Und sie informiert Menschen mit körperlichen Einschränkungen über barrierefrei zugängliche und besuchbare Lokalitäten, Geschäfte und Co. "Es sind Orte, die sich vor allem durch freundliche und hilfsbereite Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszeichnen", so Michael Sicher. Im Rahmen seiner Initiative hat er nach persönlichen Besuchen auch allen Wiener Stützpunkten des Mobilitätsclubs das Siegel "equally welcome" verliehen, das mittels Aufkleber nun gut sichtbar an den Eingängen platziert ist. Weitere Stützpunktbesuche außerhalb Wiens sollen folgen.

Auf dem Instagram-Kanal @equallywelcome – und künftig auch auf einer eigenen Website – präsentiert Michael Sicher die ausgezeichneten Orte und gibt nähere Einblicke und Infos: "Damit machen wir es Menschen im Rollstuhl sowie ihren Familien, Freunden und Bekannten leichter, barrierefreie Angebote zu finden, sie zu besuchen und sich dabei wohlzufühlen."

Behinderung und Mobilität – ÖAMTC bietet umfassende Beratung

Der Mobilitätsclub steht Menschen mit Behinderungen mit Rat und Tat zur Seite: Ob in persönlichen Beratungsgesprächen direkt am Stützpunkt, telefonisch oder online – der ÖAMTC bietet umfassende Unterstützung in technischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und touristischen Belangen. "Für viele Menschen mit körperlichen Einschränkungen ist es unerlässlich, ein Kraftfahrzeug selbst steuern zu können. Moderne technische Möglichkeiten machen das erfreulicherweise um einiges leichter", so Barbara Reiter, die beim ÖAMTC als Beraterin für Clubmitglieder mit Behinderungen tätig ist.

Der Mobilitätsclub hat die wichtigsten Begünstigungen und rechtlichen Infos sowie Tipps und Hinweise für Mitglieder mit Behinderungen auch in einer eigenen Broschüre zusammengefasst: "Wege zur persönlichen Mobilität" bietet Betroffenen, Ratsuchenden und Angehörigen unterstützende Informationen für ein selbstständiges, unabhängiges Leben mit körperlicher Beeinträchtigung. Die Broschüre ist an allen ÖAMTC-Stützpunkten in Wien erhältlich und steht auch als E-Paper zum Download zur Verfügung.

Die ÖAMTC-Mitgliedschaft gibt es für Menschen mit Behinderungen zu vergünstigten Konditionen. Mehr Infos zu Beratung und Service (e.g. Führerscheinerwerb, technische Kfz-Adaptierung, Barrierefrei Reisen) unter www.oeamtc.at/behinderung-mobilitaet