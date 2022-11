Zu den Adventmärkten öffentlich fahren

Die Adventmärkte locken in Wien täglich Tausende Besucher an. Die Clubexperten raten in diesem Zusammenhang, unbedingt mit U-Bahn, Bim oder Bus anzureisen, weil Parkplätze absolute Mangelware sind.

Besonders rund um den Christkindlmarkt am Rathausplatz, den Adventmarkt am Spittelberg sowie den Weihnachtsmarkt im Schloss Schönbrunn ist es (fast) aussichtslos, einen Parkplatz zu finden. Auf keinen Fall sollte man sein Auto "illegal" parken, denn das kann sehr teuer kommen. Unterstützend bietet der Club den Autofahrern einen Überblick über alle kostenpflichtigen Parkmöglichkeiten mit genauen Preis- und Detailinformationen an.

