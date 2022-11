Adventregelung auf der Mariahilfer Straße

Das Halten und Parken ist an den oben genannten Tagen in der Zeit von 07:00 bis 19:00 Uhr auf der Mariahilfer Straße zwischen Karl-Schweighofer-Gasse und Kaiserstraße (auf Seite des 7. Bezirks) und zwischen Rahlstiege (ONr. 18) und Mariahilfer Gürtel (auf Seite des 6. Bezirks) verboten. Weitere Halte- und Parkverbote (wie etwa in der Gumpendorfer Straße, Amerlingstraße, Kirchengasse u.a.) werden vor Ort entsprechend kundgemacht.

Die Kundmachung sämtlicher genannter Maßnahmen erfolgt jeweils durch provisorische Verkehrszeichen und physische Sperren (Abschrankungen). Der Beginn der Verkehrsbeschränkungen wird durch Zusatztafeln am Vortag angekündigt. Beamte der Landespolizeidirektion Wien werden ebenfalls vor Ort zur Überwachung der Maßnahmen im Einsatz sein und diese im Bedarfsfall anpassen. An den vier Adventsamstagen und am 8. Dezember kommt auch ein Sicherheitskonzept der Exekutive zur Anwendung.