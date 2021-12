Region Französische Alpen

Hört man den Namen Lago di Como, denkt man sofort an üppig blühenden Oleander und Palmen, die den auch ›Lario‹ genannten See vor einer schroffen Bergkulisse säumen. Dieses Bild findet sich wieder, …

Natur in Como

Antibes gilt als der Bauch der Côte d'Azur. Grund dafür ist der Markt in der gusseisernen Halle am Cours Masséna. Das Dach reicht von einer Straßenseite zur anderen. Im abgedämpften Halbdunkel türmen …

Essen in Antibes

An der Südspitze des Neuenburger Sees laden eine hübsche Altstadt sowie ein Thermal- und Kurbad zum Aufenthalt ein. Ein Savoyer-Schloss aus dem 13. Jh. thront als Vierturmanlage über den barocken und …

Bauwerk in Yverdon-les-Bains

Exklusiv Neuchâtel Bauwerk in Neuchatel Die Hauptstadt des Kantons Neuenburg, eingebettet zwischen dem gleichnamigen See und dem bis zu 1000 m aufragenden Juragebirge, besitzt französische Eleganz und studentisches Flair. Das …

Exklusiv Cathédrale Saint-Pierre Bauwerk in Genf Auf dem höchsten Punkt der Altstadt (Vieille Ville) von Genf thront die Kathedrale. Erbaut im 12. Jh. im romanischen Stil, hat sie im Laufe der Zeit gotische Elemente erhalten, vor allem im Innern. …

Exklusiv Palais des Nations Bauwerk in Genf Der einstige Völkerbundpalast in Genf, 1929-37 im neoklassizistischen Stil erbaut, gehört mit einer Grundfläche von 25.000 qm bis heute zu den größten Gebäuden der Welt. Die dem See zugewandte …

Exklusiv Vevey Bauwerk in Vevey An der Uferpromenade von Vevey erinnert ein Denkmal an Charlie Chaplin, der seit Mitte der 1950er-Jahre hier lebte und 1977 in Vevey verstarb. Zusammen mit seiner Frau Oona ist er auf dem Friedhof im …

Exklusiv Château de Chillon Bauwerk in Territet-Veytaux Das gewaltige Schloss mit seinen drei Innenhöfen, 25 verschachtelten Gebäudeteilen, Türmen, Zinnen und Erkern befindet sich in einmaliger Lage auf einem Felsvorsprung am See und ist das meistbesuchte …

Exklusiv Gruyères Bauwerk in Gruyeres Auf einem Hügel liegt das autofreie Bilderbuchdorf: mit Schloss und Stadtmauer, Marktplatz und Bürgerhäusern, die teilweise noch aus dem 15. Jh. stammen. Ein Rundgang durch den Schlossgarten und die …

Exklusiv Fribourg Bauwerk in Fribourg Eines der am besten erhaltenen mittelalterlichen Stadtensembles Europas liegt an den Ufern der Sarine (dt. Saane) und teilt sich in Unterstadt und Oberstadt - mit 300 m Höhenunterschied!

2 km …

Exklusiv Avenches Bauwerk in Avenches Im mittelalterlichen Städtchen Avenches wurden Überreste der römischen Stadt Aventicum freigelegt. Mit rund 20.000 Einwohnern erlebte sie im 2. Jh. ihre Blütezeit. Wichtigstes Bauwerk ist das …

Exklusiv Bieler See Natur in Biel Am Fuß des Juragebirges bildet der See das glitzernde Herz einer lieblichen Kulturlandschaft: Steile Weinberge des exquisiten Anbaugebietes Bieler See und die nostalgischen Winzerdörfer Twann, …

Exklusiv Romainmôtier Bauwerk in Romainmôtier Das mittelalterliche Städtchen besitzt eines der ältesten Gotteshäuser der Schweiz. Die Kirche St-Pierre et St-Paul, ein Kleinod romanischer Baukunst, wurde zwischen 990 und 1030 erbaut und war Teil …

Exklusiv Flims Bauwerk in Flims Flims, auf 1100 m Höhe gelegen, wurde auf den Felsresten des größten Bergsturzes (Flimser Bergsturz) erbaut, der jemals in den Alpen niederging. Der Ort ist ein guter Ausgangspunkt für Wanderungen …

Exklusiv 7132 Therme & Spa Vals Bauwerk in Vals Die vom Bündner Architekten Peter Zumthor errichtete Felsentherme zeigt außen eine schlichte Fassade aus grauem Valser Gneis. Innen sind Wasser und Stein rechtwinklig kombiniert. Der Badegast bewegt …

Exklusiv Via Mala Natur in Splügen Um den schlechten, höchst gefährlichen Streckenabschnitt auf dem Weg zum Splügenpass rankten sich jahrhundertelang Legenden von Tod und Verschwinden. Im 18. Jh. wurde die tiefe Schlucht mit Brücken …

Exklusiv Lausanne Bauwerk in Lausanne Eine hübsche Altstadt, ein buntes Kulturleben und beste Freizeitmöglichkeiten an der ›Schweizer Riviera‹ machen die Kapitale des Waadtlandes zum beliebten Urlaubsziel.

Lausanne ist eine Metropole im …

Exklusiv Genf Bauwerk in Genf Als europäischer Sitz der Vereinten Nationen ist Genf in aller Welt bekannt. Dass sich dort auch das ungewöhnlichste Altstadt-Ensemble der Schweiz verbirgt, wissen die wenigsten.

Genf (frz. Genève) …

Exklusiv Chur Bauwerk in Chur Die Hauptstadt des Kantons Graubünden mit engen Gassen, prächtigen Hausfassaden und interessanten Museen ist Eingangstor zu den Rheintälern und Startrampe für Bergtouren.

Chur ist das Mauerblümchen …

Exklusiv Thun Bauwerk in Thun Thun mit seinen engen Gassen, schönen Plätzen und prächtigen Zunft- und Bürgerhäusern ist ein Schmuckstück des Schweizer Städtebaus. Überdachte Holzbrücken überqueren die Aare, die gesäumt ist von …

Exklusiv Bern Bauwerk in Bern Schon die geschützte Lage in einer Schleife der Aare verleiht Bern seinen behaglichen Charakter. Richtig gemütlich wird es in der Altstadt, wo man sich sofort wohlfühlt.

Die Hauptstadt der Schweiz …

Exklusiv Kunstmuseum Bern Museen in Bern Eine der bedeutendsten Kunstsammlungen der Schweiz ist hier zu Hause. Unter der internationalen Kunst des 14.-20. Jh. ragen Werke der Schweizer Maler Ferdinand Hodler mit seinen symbolistischen …

Exklusiv Zytglogge Bauwerk in Bern Das Meisterwerk Schweizer Uhrmacherkunst an der Fassade des Zeitglockenturms in der Kramgasse ist eines der ältesten funktionsfähigen Uhrwerke der Welt. Seit 1530 zeigt es Uhrzeit, Wochentag, Datum, …

Exklusiv Münster St. Vinzenz Bauwerk in Bern Aus dem gleichförmigen Dächermeer der Altstadt ragt das Münster auffällig heraus. Es birgt wertvolle Schätze: ein geschnitztes Chorgestühl aus der Renaissance, einen gotischen Taufstein (1524) sowie …

Exklusiv BärenPark Natur in Bern Seit Jahrhunderten ist es Tradition, im Bärengraben das Berner Wappentier zu halten. Der Bärengraben von 1857 ist inzwischen um den 6000 ha großen BärenPark erweitert. Am Hang der Aare tummeln sich …

Exklusiv Schwarzenburg Bauwerk in Schwarzenburg Wenige Kilometer südlich von Bern entfernt beginnt eine völlig andere Welt. Sie ist vom dörflichen Alltag vergangener Jahrhunderte geprägt. Schwarzenburg ist das Zentrum des Naturpark Gantrisch, und …

Exklusiv Lauterbrunnen Bauwerk in Lauterbrunnen Das Städtchen eignet sich als Ausgangspunkt für Ausflüge in das von Gletschern tief ausgeschliffene Lauterbrunnental und zu einer Reihe von mächtigen Wasserfällen: Schon am Dorfrand stürzt der …

Exklusiv Jungfraujoch Natur in Wengen Top of Europe - und das Schweizziel schlechthin ist das Jungfraujoch mit dem höchstgelegenen Bahnhof Europas auf 3454 m. Besucher aus aller Welt fahren an 365 Tagen im Jahr mit der Jungfraubahn in …

Exklusiv Kiental Natur in Reichenbach Auf drei Seiten des kleinen Tschingelsees streben die Felswände steil gen Himmel, ringsum rauschen Wasserfälle zu Tal, darüber grüßen die firngleißenden Gipfelchen der mächtigen Blümlisalp: Das …

Exklusiv Adelboden Bauwerk in Adelboden Der Ort, heute für sein weitläufiges Skigebiet über mehrere Berge bekannt, war einst ein ärmliches Bauerndorf. Spuren des alten Adelboden finden sich in der Dorfkirche, die im 15. Jh. von den Bauern …

Exklusiv Locarno Bauwerk in Locarno Trotz einiger moderner Bausünden verströmt die Altstadt mit ihren gepflasterten Gassen Charme. Die Piazza Grande mit vielen Cafés und Restaurants unter den Laubengängen wird alljährlich beim …

Exklusiv Ascona Bauwerk in Ascona Die Deutschen kamen in mehreren Wellen in das einstige Fischerdorf. Erst die Utopisten, die auf dem Monte Verità Freiheit und Erleuchtung suchten, dann Maler und Schriftsteller, nach dem Zweiten …

Exklusiv Isole Borromee Natur in Verbania Pallanza Das bedeutende Adelsgeschlecht Borromeo übernahm im 13. Jh. von den Visconti aus Mailand drei reizende kleine Inseln im Lago Maggiore. Die Familie errichtete Paläste in überschwänglichem Barockstil …

Exklusiv Sion Bauwerk in Sion Zu Füßen zweier imposanter Felsen und eingebettet ins Rhônetal liegt diese von der Sonne verwöhnte Kleinstadt mit viel Kultur, schönen Häusern und französischem Flair. Die Innenstadt von Sion, …

Exklusiv Fondation Pierre Gianadda Museen in Martigny Die 1976 gegründete Stiftung ist bekannt für ihre hochkarätigen Wechselausstellungen, etwa zu Matisse, Renoir, Modigliani oder Monet. Der postmoderne Betonbau, der um die Reste einer Thermenanlage …

Exklusiv Zermatt Bauwerk in Zermatt Die ersten Touristen, überwiegend Engländer, die die umliegenden Berge bezwingen wollten, kamen ab 1820 nach Zermatt. 1838 eröffnete mit dem Mont Cervie, das heute Monte Rosa heißt, der erste …

Exklusiv Saas-Fee Bauwerk in Saas Fee Lärchenholz-Stadel aus dem 17. und 18. Jh. erinnern an die Zeiten, als die Landwirtschaft noch Grundlage der Existenz war. Das Panorama der 18 Viertausender rund um das Saastal ist spektakulär. Die …

Exklusiv Grande Dixence Natur in Heremence Mit der 700 m langen Dammkrone und einer Mauerhöhe von 285 m ist das Wassersperrwerk von Grande Dixence am Ende des Val d’Hérémence die höchste Gewichtsstaumauer der Welt. 6 Mio. Kubikmeter Beton, …

Exklusiv Vallée du Trient Bauwerk in Vernayaz Am Eingang des Tals rauscht der Bach Trient durch eine Schlucht von einzigartiger Wildheit und mündet bei Vernayaz in die Rhône.

Der Mont-Blanc-Express durchquert von Martigny ins französische …

Exklusiv Abtei St-Maurice Bauwerk in St. Maurice Das Kloster gilt als ältestes der Schweiz. Die Stiftskirche mit einem schönen Turm aus dem 11. Jh. verwahrt den bedeutenden Kirchenschatz, zu dem ein edelsteinbesetzter Reliquienschrein aus der …

Exklusiv Brig Bauwerk in Brig Die autofreie Innenstadt von Brig prägen schmucke Altstadtgässchen, Patrizier- und Kaufmannshäuser. Das Jesuitenkolleg mit der Kirche Spiritus Sanctus (1687 eingeweiht) besitzt eine reiche …

Exklusiv Bettmeralp Bauwerk in Bettmeralp Vom Rhônetal surrt eine Kabinenbahn auf den Sonnenbalkon der autofreien Bettmeralp. Gemütliche Holzchalets statt Hotelpaläste beherrschen die Szenerie. Nach dem Wandern bietet sich der Bettmersee zum …

Exklusiv Mailand Bauwerk in Mailand Modern, schnell, geschäftig: Milano ist eine echte Wirtschaftsmetropole. Ihre Lebenslust und ihre Energie stecken an - und schöne Ecken voller Kunst und Kultur gibt es genug.

Die lombardische …

Exklusiv Duomo Santa Maria Nascente Bauwerk in Mailand Der 108 m hohe Dom Santa Maria Nascente dominiert die zentrale Piazza del Duomo. 158 m Länge auf 93 m Breite machen ihn zu einer der größten Kirchen der Christenheit. Die filigran gegliederte Fassade …

Exklusiv Galleria Vittorio Emanuele II Bauwerk in Mailand Mit einem Triumphbogen als Eingang am Domplatz präsentiert sich Mailands eleganteste Einkaufspassage. Die mit einer Eisen- und Glaskonstruktion überdachte Galleria Vittorio Emanuele II verbindet die …

Exklusiv Castello Sforzesco Bauwerk in Mailand Der 70 m hohe Torre del Filarete überragt den Haupteingang des Castello Sforzesco. Im Inneren des wehrhaften Kastells zeigen mehrere Museen die von den Fürstenfamilien Visconti und Sforza angehäuften …

Exklusiv Pinacoteca di Brera Museen in Mailand Mantegna, Bellini, Veronese, Tintoretto, Caravaggio: Das sind nur einige Namen aus der illustren Reihe italienischer Meister, die der Barock-Palazzo mit seinem sehenswerten Arkadenhof ausstellt. Auch …

Exklusiv Via Monte Napoleone Essen in Mailand Ein Bummel durch das ›Goldene Modeviereck‹ an der Via Monte Napoleone und ihren Seitenstraßen führt die neuesten Trends vor Augen, die jeweils die Modewochen im Frühjahr und Herbst setzen. In kühl …

Exklusiv Das letzte Abendmahl Bauwerk in Mailand Im Speisesaal des Dominikanerklosters Santa Maria delle Grazie drängt alles zu Leonardo da Vincis ›Das letzte Abendmahl‹. Ergreifend spiegeln sich die Gefühle auf den Gesichtern der Jünger, denen …

Exklusiv Bergamo Bauwerk in Bergamo Die Venezianer regierten 350 Jahre lang die doppelte Stadt. Oben auf den Voralpenhügeln lagert malerisch die Città Alta, unten gedeiht die lebhafte und moderne Città Bassa. Die wuchtige Stadtmauer …

Exklusiv Como Bauwerk in Como Die Natur hat Como einen grandiosen Logenplatz beschert: zu beiden Seiten die felsigen Ausläufer der Alpen und vor sich den Lago di Como mit seiner geschwungenen Bucht. Er ist weniger Badeplatz als …

Exklusiv Riva San Vitale Bauwerk in Riva San Vitale In Riva San Vitale am Ufer des Luganer Sees hat sich neben der Pfarrkirche San Vitale das frühchristliche Battistero San Giovanni erhalten. Die Taufkapelle aus dem 5. Jh. enthält bedeutende …

Exklusiv Lugano Bauwerk in Lugano Vom Monte Brè (Seilbahn vom Ortsteil Cassarate) ist die Aussicht auf Lugano wunderschön. Vielarmig und glitzernd verliert sich der Luganer See im Dunst. Einmalig ist die Lage der heimlichen …

Exklusiv Bellinzona Bauwerk in Bellinzona Bellinzona ist Hauptstadt und Verwaltungszentrum des Tessin. Und so klein, dass man schmunzeln muss, wenn es auf der Autobahn heißt: Bellinzona Sud, Bellinzona Nord. In der Altstadt um die Piazza di …

Exklusiv Val Verzasca Natur in Tenero Aus der Magadino-Ebene zweigt bei Gordola die Straße ab ins Tal der Verzasca, einem Fluss, dessen Fluten glänzen wie grünes Glas. Doch schon nach wenigen scharfen Kehren verriegelt 220 m hoch und 7 m …

Exklusiv Orta San Giulio Bauwerk in Orta San Giulio/Lago d'Orta Orta ist für Autos gesperrt, man parkt außerhalb. Winklige Gassen führen hinunter zum See und zur übersichtlich kleinen Piazza Mario Motta, die Arkadengänge säumen. Auf den ersten Blick bestimmen …

Exklusiv Monaco Bauwerk in Monaco Ville Auf dem Felsen befindet sich die Altstadt Monaco-Ville mit dem Fürstenpalast und engen Gassen. Nordwestlich und westlich davon schließt sich das Geschäfts- und Hafenviertel La Condamine an, …

Exklusiv Nizza Bauwerk in Nizza Das gewaltige Häusermeer, das sich in Südlage zwischen den Ausläufern der Seealpen ausdehnt, ist einer der schillerndsten Orte an der französischen Mittelmeerküste. Eine enge, quirlige Altstadt, …

Exklusiv Vence Bauwerk in Vence Der mittelalterlich wirkende, eiförmige Altstadtkern mit seinen verschachtelten Plätzen und Gassen geht auf die Antike zurück. Ein Ringboulevard mit nahtlos aneinander gefügten Häusern ersetzt heute …

Exklusiv Grasse Bauwerk in Grasse Der Roman ›Das Parfüm‹ von Patrick Süskind machte Grasse weltberühmt, in der Parfümbranche gilt der Name seit der Renaissance etwas. Das ›Musée International de la Parfumerie‹ rekapituliert den …

Exklusiv Cannes Bauwerk in Cannes Die Lage von Cannes an einer weiten Bucht mit Sandstrand, gerahmt von den roten Felsen des Esterel-Massivs und den Voralpen, entzückte Mitte des 19. Jh. den britischen Lord Brougham dermaßen, dass er …

Exklusiv Luzern Bauwerk in Luzern Schon bei den alten Römern war diese Stadt beliebt. Im 7. Jh. ebneten die Alemannen der Stadt den Weg zu ihrer heutigen Bekanntheit. Argumente für Luzern (81.000 Einw.) gibt es genug: die Lage am …

Exklusiv Stans Bauwerk in Stans Stans ist Hauptort des Kantons Nidwalden und Ausgangspunkt für Ausflüge in die Bergwelt. In der Altstadt rund um den Rathausplatz stehen schöne Patrizierhäuser. Wahrzeichen ist die frühbarocke Kirche …

Exklusiv Sarnen Bauwerk in Sarnen Am Nordufer des Sarner Sees liegt Sarnen, der Hauptort des Kantons Obwalden. Im Zentrum vor dem barocken Rathaus (18. Jh.) erinnert der Pranger an die Zeit der Hexenverfolgung. Im Hexenturm aus dem 1…

Exklusiv Rigi Natur in Vitznau Die Sicht vom Bergmassiv Rigi über Vierwaldstättersee und Zuger See bis zum Schweizer Mittelland und zu den Höhenzügen des Säntis ist unvergleichlich. Die schönsten Ausblicke gewährt der höchste …

Exklusiv Schwyz Bauwerk in Schwyz Schwyz heißt der Urkanton, dem die Schweiz ihren Namen verdankt. Am Hauptplatz der Kantonshauptstadt Schwyz erheben sich alte Bürgerhäuser und das Rathaus, dessen prächtige Fresken Szenen aus der …

Exklusiv Bürglen Bauwerk in Bürglen Bürglen liegt am Eingang zum Schächental und ist der Legende nach der Heimatort Wilhelm Tells. Wo sein Geburtshaus gestanden haben soll, stehen die Tellskapelle von 1582 mit schönen Fresken und auf …

Exklusiv Andermatt Bauwerk in Andermatt Der Winter- und Sommersportort Andermatt liegt im Urserntal, das von 3000 m hohen Gebirgsketten eingerahmt wird. Sehenswert sind drei Kirchen: im Ort die 1607 geweihte Kirche Peter und Paul mit …

Exklusiv Zug Bauwerk in Zug Die Hauptstadt des Kantons Zug am Zugersee gilt als die Steueroase der Schweiz. Hier haben viele multinationale Firmen ihren Sitz. Von der Uferpromenade schweift der Blick über das Wasser. Durch eine …

Exklusiv Hallwilersee Natur in Meisterschwanden Am Nordufer des in Weinberge, Obstwiesen und Getreidefelder eingebetteten Hallwilersees thront das romantische Wasserschloss Hallwyl (13. Jh.) auf zwei Inseln zwischen Bacharmen und künstlichen …

Exklusiv Beromünster Bauwerk in Beromünster Im Mittelpunkt des Chorherrenstifts Beromünster steht die dreischiffige Kirche St. Michael aus dem frühen Mittelalter, die später mit Barock- und Rokokoelementen festlich ausgestattet wurde.

Rund um …

Exklusiv Genua Bauwerk in Genua Die Hauptstadt Liguriens fasziniert durch seine großartige Lage zwischen dem Mittelmeer und den steilen Hängen des Apennin sowie eine der größten Altstädte Europas.

Der Dichter Petrarca nannte Genua …

Exklusiv Cinque Terre Natur in Monterosso Al Mare Bis in die 1870er-Jahre waren die Dörfer Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola und Riomaggiore nur per Boot erreichbar. Dann kam die Eisenbahn, die bis heute das beste Verkehrsmittel ist, um in …

Exklusiv Noli Bauwerk in Noli Das 2700 Einwohner zählende Städtchen liegt in einer sanft geschwungenen kleinen Bucht, hinter der steil die Berge aufragen. Durch das fehlende Hinterland konnte sich hier keine Industrie ansiedeln. …

Exklusiv Albenga Bauwerk in Albenga Die hervorragend erhaltene Altstadt von Albenga mit vielen kleinen Plätzen, netten Cafés und Läden ist bekannt für ihre spektakulären Geschlechtertürme. Über ein Dutzend stehen hier noch, mehr als in …

Exklusiv Sanremo Bauwerk in Sanremo Der Küstenabschnitt um Sanremo und Bordighera wird - wegen der zahlreichen Blumenfelder und Gewächshäuser - auch Riviera dei Fiori (Blumenriviera) genannt. So lebt der einst mondäne Badeort heute vor …

Exklusiv Dolceacqua Bauwerk in Dolceacqua Als ›Juwel der Leichtigkeit‹ bezeichnete Claude Monet die Brücke Ponte Vecchio (15. Jh.), die den Fluss Nervia bogenförmig überspannt. Heute ist sie ein beliebtes Fotomotiv, ebenso wie die Ruine des …

Exklusiv Apricale Bauwerk in Apricale Das Bergdorf liegt spektakulär auf einem Felssporn über dem Fluss Merdanzo. Nach dem Krieg wurde Apricale von seinen Einwohnern zunehmend verlassen. In den 1960er- und 1970er-Jahren entdeckten …

Exklusiv Camogli Bauwerk in Camogli Das reizvolle Fischerstädtchen war im 18./19. Jh. eine selbstständige Seerepublik. Vom früheren Glanz zeugen die Hochhäuser, die sich siebenstöckig den Steilhang hinaufstapeln und dem Ort ein urbanes …

Exklusiv Portofino Bauwerk in Portofino Der malerische Hafen des einstigen Fischerstädtchens Portofino mit den ochsenblutroten und ockergelben schmalen Häusern ist reines, aber reiches Bilderbuch-Italien. Hier ankern Jachtbesitzer, und …

Exklusiv Sestri Levante Bauwerk in Sestri Levante Zwei herrliche Buchten begrenzen die Halbinsel Isola di Sestri Levante: südöstlich die kleine ›Baia del Silenzio‹, die Bucht des Schweigens, nordwestlich die viel größere ›Baia delle Favole‹, die …

Exklusiv Chamonix Bauwerk in Chamonix Chamonix, im Tal der Arve gelegen, wird vom 4810 m hohen Mont Blanc, dem höchsten Berg der Alpen, überragt.

Seit 1924 in Chamonix die ersten Olympischen Winterspiele ausgetragen wurden, hat sich die …

Exklusiv Vallée du Giffre Natur in Sixt Fer à Cheval Von Mieussy bis zum gut 30 km entfernt liegenden Cirque du Fer-à-Cheval, einem hufeisenförmigen Felskessel mit bis zu 700 m hohen Kalkwänden, verengt sich das Tal des Flusses Giffre zusehends.

Vom …

Exklusiv Annecy Bauwerk in Annecy Annecy gilt als das ›Venedig der Alpen‹, woran der glasklare See mit der hübschen Platanenpromenade vor der Stadt nicht ganz unbeteiligt ist. Mit zwei großen Wasserläufen, dem künstlichen Canal du …

Exklusiv Courchevel Bauwerk in Courchevel Zum Massif de la Vanoise, nicht aber zum Nationalpark gehört Courchevel. Der Skiort erstreckt sich vom historischen Dorf St-Bon auf 1100 m bis zum hippen Courchevel 1850 auf genau diesen Höhenmetern. …

Exklusiv Aix-les-Bains Bauwerk in Aix-les-Bains Zur Zeit der Belle Époque war die Bäderstadt Aix-les-Bains ein High-Society-Treffpunkt. Fast alle Hotels sind inzwischen in Eigentumswohnungen umgewandelt. Was blieb, ist die grandiose Kulisse, wozu …

Exklusiv Chambéry Bauwerk in Chambéry An die glanzvolle Zeit Chambérys, zwischen 1232 und 1563 die Hauptstadt der Grafen und Herzöge von Savoyen, erinnern die Adelspalais in der Rue Croix-d’Or.

Das alte Schloss der Savoyer in erhöhter …

Exklusiv Briançon Bauwerk in Briançon Den strategisch so günstig gelegenen Ort am Zusammentreffen von vier Tälern machte der Festungsbaumeister Vauban im Auftrag von Ludwig XIV. Ende des 17. Jh. uneinnehmbar. Briançon bekam einen …

Exklusiv Orange Bauwerk in Orange Grandiose römische Monumente sind Besuchermagnet der in Weinberge eingebetteten Stadt. Aus der Zeit des Augustus (31. v. Chr.-14 n. Chr.) stammt das Théâtre antique, dessen 37 m hohe Bühnenwand und …

Exklusiv Pont du Gard Bauwerk in Vers Pont du Gard Unweit der Mündung des Gardon bzw. Gard in die Rhône spannt sich der gewaltige Aquädukt aus römischer Zeit (1. Jh. n. Chr.) über den Fluss. Dabei ist dies nur ein Teilstück: Der gesamte Bau …

Exklusiv Roussillon Bauwerk in Roussillon Roussillon ist der Ort des Ockers, der hier seit Ende des 18. Jh. industriell abgebaut wird. Auf dem Fußweg Sentier des Ocres, der etwas außerhalb von Roussillon be­ginnt, gelangt man zu den …

Exklusiv Arles Bauwerk in Arles Mehr als 2000 Jahre Geschichte prägen die Stadt Arles, deren römische und romanische Bauwerke zum Weltkulturerbe der UNESCO zählen. Einen Überblick über die antike Kunst und Kultur Südfrankreichs …

Exklusiv Les-Baux-de-Provence Bauwerk in Les-Baux-de-Provence Der meistbesuchte Bergort der Alpilles liegt inmitten einer bizarren Felslandschaft. Die imposante Burgruine mit Türmen und Kapelle erhebt sich an der höchsten Stelle. In den beiden Gassen reiht sich …

Exklusiv Tournus Bauwerk in Tournus In der einst gallorömischen Siedlung am Ufer der Saône, an dem heute gerne Flusstouristen ankern, künden Platanen und Cafétische auf dem Trottoir bereits den Süden an. In der Altstadt wechseln sich …

Exklusiv Cluny Bauwerk in Cluny Mit der Gründung der Abtei von Cluny im Jahr 910 nahm die Reformbewegung des mittelalterlichen Mönchtums ihren Anfang. In Cluny bauten die Benediktiner das gewaltigste Kloster des Abendlandes. 1130 …

Exklusiv Mâcon Bauwerk in Mâcon Mehrmals wurde Mâcon in seiner fast 2000-jährigen Geschichte verwüstet. Von der römischen Stadt blieb nichts erhalten, von der einstigen Kathedrale Vieux St-Vincent nach der Zerstörung während der …

Exklusiv Bourg-en-Bresse Bauwerk in Bourg-en-Bresse Bourg liegt in der Kornebene der Bresse. Gemütliche Holz- und Fachwerkhäuser wie das Maison Hugon verbreiten eine Atmosphäre gepflegter Bürgerlichkeit.

Die Hauptattraktion ist das königliche Kloster …

Exklusiv Beaujolais Natur in Villefranche-sur-Saône Das bergige, westlich der Saône zwischen Mâcon und Lyon gelegene Weinbaugebiet ist nach der Stadt Beaujeu benannt, obwohl schon seit 1514 Villefranche-sur-Saône der Hauptort ist. Von hier wird der …

Exklusiv Roche de Solutré Museen in Solutré-Pouilly Am Felsen von Solutré, einem 493 m hohen, schroff aus der Rebenlandschaft ragenden Kalkhöcker, wurden 1866 Knochen gefunden, die bis 20.000 v. Chr. zurückreichen. Es handelt sich um die Reste von ca. …

Exklusiv Avignon Bauwerk in Avignon Die trutzigen Mauern des Palais des Papes beherrschen bis heute das Stadtbild Avignons. Seit 1995 gehört die Altstadt zum UNESCO-Weltkulturerbe. Avignon (90.000 Einwohner) am Unterlauf der Rhône war …

Exklusiv Dijon Bauwerk in Dijon Mit Dijon assoziiert man meist Senf oder den Apéritif Kir - auf alle Fälle Gaumenfreuden. Dass die Altstadt noch fast wie zu Zeiten der Herzöge aussieht, wissen die wenigsten.

Städtebaulich hat sich …

Exklusiv Grenoble Bauwerk in Grenoble Umringt von hohen Bergen ist Grenoble dennoch alles andere als ein Bergdorf. Die Alpenmetropole im Tal der Isère präsentiert sich modern und innovativ.

In einem weiten Talbecken am Zusammenfluss von …

Exklusiv Lyon Bauwerk in Lyon In der Antike war Lyon die Hauptstadt Galliens. 2000 Jahre später behauptet sich die Stadt zwischen Saône und Rhône als Frankreichs drittgrößte Metropole.

Seine glanzvollsten Zeiten, von denen noch …

Exklusiv Beaune Bauwerk in Beaune Die Herzöge mögen zwar in Dijon regiert haben, doch in Beaune hielten sie Hof. Dieser Tatsache verdankt die Weinkapitale der Côte d'Or zahlreiche architektonische Preziosen.

Dass die Hauptstadt des …

Exklusiv Lago Maggiore Natur in Stresa Die Postkartenlandschaft in goldenem Licht zieht Künstler und die oberen Zehntausend an. Vor blauen Bergen recken sich Zypressen und Palmen, südliche Sonne gebiert Blütenzauber.

Der Lago Maggiore, …

Exklusiv Gorges du Verdon Natur in Moustiers-Ste Marie Europas ›Grand Canyon‹ lässt tief blicken und begeistert Sportkletterer, Wanderer und alle Genießer unverfälschter Naturgewalt. Die 21 km lange Verdon-Schlucht im Hinterland der Côte d'Azur bietet …