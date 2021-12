City guide Lyon

In der Antike war Lyon die Hauptstadt Galliens. 2000 Jahre später behauptet sich die Stadt zwischen Saône und Rhône als Frankreichs drittgrößte Metropole. Seine glanzvollsten Zeiten, von denen noch heute die vielen Palais zeugen, erlebte Lyon (484.000 Einwohner) im 17. Jahrhundert, als die hier ansässigen Seidenweber ganz Europa mit dem kostbaren Stoff belieferten. Vieux Lyon, die Altstadt am westlichen Ufer der Saône, am Fuß des Hügels Fourvière, gehört mit seinen Gassen, gassenartigen Hausdurchgängen und liebevoll restaurierten Häusern aus dem 15. bis 17. Jahrhundert zum Weltkulturerbe der UNESCO, ebenso die Viertel der Presqu´île, der Halbinsel zwischen Saône und Rhône, mit ihren belebten und prachtvollen Plätzen.