City guide Koblenz

Die einstige Römerstadt fasziniert mit dem berühmten Deutschen Eck an der Mündung der Mosel in den Rhein und einer grandiosen Seilbahn zur Felsenfestung Ehrenbreitstein. Die strategisch günstige Lage nutzten die Römer im Jahr 9 v. Chr. zur Errichtung eines Kastells zum Schutz des Obergermanisch-Rätischen Limes. Besucher genießen heute den Reichtum historischer Zeugnisse und das Flair der Altstadt, die mit ihren Cafés, Restaurants und Läden zwischen kleinen Gassen und schönen Plätzen zum Verweilen einlädt. Unvergessliches Erlebnis ist Mitte August das Feuerwerkspektakel Rhein in Flammen.