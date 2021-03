10 häufige Pass-Irrtümer - Der ÖAMTC klärt auf

Falsch. In einigen Ländern kann es bei der Einreise von Kindern oder minderjährigen Jugendlichen ohne gültige Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten zu Problemen kommen. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie in fremder Begleitung oder alleine reisen. Es ist oft notwendig und immer ratsam, eine Vollmacht, am besten in der jeweiligen Landessprache mitzuführen. Vorlagen für eine Vollmacht in verschiedenen Landessprachen stehen hier zum Download zur Verfügung. Weitere Infos zur jeweiligen Urlaubsdestination finden Sie auch bei der ÖAMTC Länder-Info.