Warum ist der Direktversand nur für Mitglieder möglich?

Derzeit bieten wir aufgrund des Versandes auf Rechnung diese Bestellmöglichkeit nur unseren Mitgliedern an. Eine Abholung ist auch als Nicht-Mitglied bei unseren Stützpunkten möglich.



Warum sind nicht alle Artikel in allen Bundesländern und an allen Stützpunkten verfügbar?

Unsere Stützpunkte haben unterschiedliche Shopgrößen und Voraussetzungen somit ist es uns nicht möglich das volle Sortiment flächendeckend in ganz Österreich anzubieten. Bitte orientieren Sie sich an der Verfügbarkeitsanzeige nach Auswahl Ihres Wunschstützpunktes.

Sollten Sie Ihren Wunschartikel nicht an Ihrem Stützpunkt und auch nicht in Ihrem Bundesland finden, nutzen Sie gerne für Ihre Anfrage die Möglichkeit „Anfrage senden“ oder kontaktieren Sie uns per Mail unter clubartikelhandel@oeamtc.at. Wir werden uns bemühen, soweit möglich, den Artikel für Sie zu besorgen.



Beratung ist uns wichtig!

Benötigen Sie Beratung zu einem unserer Produkte? Dürfen wir Sie bei der Auswahl unterstützen? Gerne sind wir auf verschiedenen Wegen für Sie erreichbar: